Gek genoeg zie ik niks op de website, maar gelukkig hebben we het ANP nog. RoodMicrotec heeft omzetcijfers 2017:

RoodMicrotec zette in 2017 een omzet van ruim 12,1 miljoen euro in de boeken. Dat is 16% meer dan een jaar eerder. In de tweede helft van het jaar stegen de opbrengsten met 8% ten opzichte van het eerste halfjaar. Bij alle bedrijfsonderdelen was sprake van een stabiele groei.



Dit is meteen het meest in het oog springende nieuws voorbeurs op het Damrak. Vooralsnog moet u met een vergrootglas naar beweging zoeken op de markten na die eerste rode dag van 2018, het is echt bar en boos. Dat wil zeggen, op één item na. Bitcoin maakt er weer eens een potje van Holger legt u wel uit waarom.

Vandaag rijden in Zuid-Korea de politiebusjes uit, begrijp ik. Wat een puinhoop die markt. We schijnen niet zonder regulering, regels en controle te kunnen.

#Bitcoin plunges below $15k amid South Korea clampdown concerns fueling concern that a govt crackdown will erode one of the world’s biggest sources of demand for digital currencies. https://t.co/1qRLcawFVs pic.twitter.com/DGllFATxLV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 januari 2018

Hier het hele stel, zoek zoek zoek de beweging en volatiliteit.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het vandaag ietwat merkwaardige nieuws ziet u hier, zelf kauw ik vooral op dat Olies bericht. Alsof New Yorkers niet zelf bij hun volle verstand... Ach laat, ook maar.

Docdata heeft geen verklaring voor de sterke stijging van de koers van het bedrijf, zo liet de voormalige lege beurshuls woensdag nabeurs weten. Aandelen van Docdata stegen sinds vrijdag ruim 46% in waarde en zijn nu 3,20 euro per stuk waard.

Kardan heeft met zijn houders van ongedekte obligaties overlegd over zorgen omtrent terugbetaling van de leningen. De investeringsmaatschappij wees er onder meer op nog nooit zijn verplichting te hebben verzaakt. Claims zouden daarom ongegrond zijn.

New York sleept Royal Dutch Shell en vier andere oliegiganten voor de rechter vanwege hun rol bij klimaatverandering. De stad wil miljarden dollars om zich voor te kunnen bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zo liet burgemeester Bill de Blasio weten.



Analistenadvies, let op Heineken, Air France-KLM en Core Labs:

Heineken: naar buy van hold en naar €100 van €88 - Jefferies

Core Labs: naar $130 van $110 - Credit Suisse

Air France-KLM: naar €14 van €15,50 - HSBC



Dan de shorts. De AFM meldt Docdata (!), Besi, Arcadis, Flow Traders, Fugro, BAM en Philips Lighting. Het is All Options dat 0,77 netto short Docdata is.

De AFM heeft gisteren 10 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 18 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 11 januari 2018



Een handvol cijfers uit het VK zijn er - meestal geen iompact op Ahold Delhaize en Randstad - er is Amerikaanse inflatie en van die ECB notulen heb ik nog nooit iemand zien stijgeren:

08:00 RoodMicrotec KW4-omzet

08:00 Tesco KW4-cijfers

08:00 Hays KW3-cijfers

11:00 EU industriële productie nov 0,8%

13:30 ECB notulen rentebesluit dec

14:30 VS inflatie PPI dec 0,2%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

20:00 VS federale begroting dec -134B



En dan nog even dit

Mooi, want iedere is een drama:

In 2017 laagste aantal #faillissementen bedrijven en instellingen van deze eeuwhttps://t.co/zWjPNJcsse pic.twitter.com/VDUWdGXZmo — CBS (@statistiekcbs) 11 januari 2018

Dit begint op een oververhitte economie te lijken?

Good morning from #Germany where the labor market is booming. A record 21.4% of companies have to hold back production due to lack of workers. (Chart via BBG) pic.twitter.com/OP7ou83Z4b — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 januari 2018

Ach, dan vinden ze elders wel aftrek. de Amerikanen zijn nog nooit met hun dollars blijven zitten:

#China's threat to US clouds financing for Trump’s tax cut. China is world’s biggest foreign holder of US Treasuries. Trump’s tax plan seen adding $1tn to federal deficits. https://t.co/yduPib1uLx pic.twitter.com/b1z0SQaexl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 januari 2018

Hoe zit het nou precies?

Dollar bruised by worries over China's stance on U.S. bonds https://t.co/LrBK3X0BW1 pic.twitter.com/ftrvABQ0IN — Reuters Top News (@Reuters) 11 januari 2018

M&A fantasie:

Xerox, Fujifilm discuss a range of possible deals https://t.co/IkL348576h — The Wall Street Journal (@WSJ) 11 januari 2018

Fijn zo'n ongecontroleerde markt:

South Korea's major cryptocurreny exchanges raided by police, tax authorities https://t.co/djmZCXKw9s pic.twitter.com/YnRp66udUU — Reuters Top News (@Reuters) 11 januari 2018

Verrassend?

What lies behind the recovery in British manufacturing https://t.co/A3kW97laXU — Financial Times (@FT) 111 januari 2018

Kobalt:

Carmakers are scrambling to secure the metal of their future https://t.co/wXz0soyrMV pic.twitter.com/GO7rXvpe5U — Bloomberg (@business) 11 januari 2018

Zit er nog iets van uw gading bij?

WATCH: Move over Amazon Alexa. Google Assistant wants to be your next virtual butler, a href="https://twitter.com/ReutersTV?ref_src=twsrc%5Etfw">@ReutersTV reports from #CES2018: https://t.co/yIhkllITS2 pic.twitter.com/yU1OsD0ofA — Reuters Top News (@Reuters) 11 januari 2018

Veel succes en plezier vandaag. Check hier de kakelversche koersen: