Slotcall: Huh, een daling?

Onze vriend de Amerikaanse minfin heeft straks onder zijn gehaktballetje wat uit te leggen aan zijn lief.

Ja, want China blieft naar verluid die dollars niet meer waar Steven Mnuchin twee maandjes geleden nog mee liep te shinen. Het leverde dan ook de beslissende beweging van vandaag op: dollar onderuit en daarmee ook de daarvoor zo gevoelige AEX. Intussen staat de Amerikaanse tienjaarsrente met een spike op 2,6%!

China ziet Amerikaanse staatsobligaties niet meer zitten en dat blijft niet ongemerkt https://t.co/0Gqkoyhrk7 #Dollar down en 'dus' ook #AEX pic.twitter.com/8svC6xQXW3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 januari 2018

Stijgende (Amerikaanse) rente is in principe niet goed voor (dividend)aandelen. Als u hier niet zo thuis in bent, leest u Bloomberg na wat stijgende rente en mogelijk ook oplopende inflatie voor de beurzen en markten kunnen betekenen. Want weet dat de obligatiemarkt als slimmer geldt dan de aandelenbeurs.

Battered bond market may give pause to stampeding stock bulls https://t.co/0wrGgvatDs via @daniburgr pic.twitter.com/PQ7ckS7fLk — Bloomberg Markets (@markets) 10 januari 2018

Let wel, u hoeft niet meteen alleen maar negatief te denken. Als er nou meer dit gaan doen... Nog iets, als u nou worstelt met de bekende vraag Is het tijd om in te stappen, hebben we misschien nog een nuttige bijdrage voor u.

Morgan Stanley cuts exposure to U.S. equities in favor of Europe https://t.co/lRFq49XlQI pic.twitter.com/2Pbn953m28 — Reuters Top News (@Reuters) 10 januari 2018

Goed, de waan van de dag, want daarvoor bent u hier. Hoe ziet de brede markt er vandaag uit?

De AEX laat de eerste daling van 2018 zien en die 563,98 top uit 2007 is niet aangetikt

Gelukkig hebben we België en Spanje nog, want anders kleurde Europa wel heel erg rood.

Voor het eerst dit jaar geen nieuwe all time highs op Wall Street en alle indices laten hun kopje hangen.

De dollar vecht een robbertje uit met 1,20, ofwel is vandaag behoorlijk gedaald

De Europese AAA-rentes stijgen twee à drie basipunten. De rest blijft liggen. Zoals gezegd, de Amerikaanse rente stijgt vier basipsunten naar 2,60%. Die stand zagen we voor het laatste in maart 2017.

Olie blijft maar oplopen. Brent nadert zelfs $70.

Goud stijgt iets op die dollar

Bitcoin zwabbert rond $14.500 over het koersenbord, nu weer een kleine plus



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen eigenlijk overal wel. Amerika en Spanje wat harder dan de rest.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De grote gemene deler is dat de degelijke dividendaandelen wegzakken door stijgende rentes. Voor banken en verzekeraars is zijn de hogere rentes natuurlijk wel een zegen, vooral voor die laatste categorie. De AEX-outperformers:

ING, ABN Amro en andere financials liggen dus sterk door stijgende rentes. Volgens Goldman Sachs...

ArcelorMittal hoger na een upgrade van Bank of America Merril Lynch.

Stijgt Shell mee met de olieprijzen?

AEX-underperformers:

Altice lager na een downgrade van Louis Capital.

Unilever, Heinken, Unibail-Rodamco en andere dividendaandelen zijn vandaag de pineut door stijgende rentes.

AMX-outperformers:

ASR dus mee in de lift door de stijgende rentes?

WDP, ik kan er niks mee... Tegen de stroom in roeien vandaag.

TomTom ligt nog een dagje en hier leest u alles.

AMX-underperformers:

Air France-KLM zakt behoorlijk weg. Harder dan de rest van de sector.

Corbion, GrandVision en vastgoed zien we in de AMX slecht liggen.

ASMI en Besi hebben een mindere dag, maar dat zien we bij de gehele sector.

AScX-outperformers:

Acomo stijgt 1,6%. Dat is opvallend, want dividendfonds bij uitstek.

AScX-underperformers:

Takeaway.com daalt 4,2% na Q4-cijfers.

Op de lokale markt:

Docdata gaat er weer vandoor. Martin probeert te duiden wat er te duiden valt.

De lijstjes:



Het intro is geschreven door Arend Jan Kamp en Nick Bakker loopt met u langs de Nederlandse fondsen