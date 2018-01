Trostrams:



Na 2007 is de AEX in 2 jaar ruim 65% teruggezakt naar een dieptepunt van 194,99.



Ik herinner me dat nog heel goed, want technisch was de bodem uit de markt gevallen en leek de wereld te vergaan.







Ik herinner mij dat óók nog héél goed..



Want ik 'rekende er op' dat we naar de 1000 punten zouden gaan..;)



Maar "gelukkig" gaat het nú weer de goede kant op..



Mede gevoed door de "unieke marktwerking" van de Indices in de VS..



Naar de 1000 punten dus..



Ik zou zeggen: Tjop.. Tjop..