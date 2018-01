TA: Gas terug

De Nederlandse beurs neemt wat gas terug, nu de top uit 2007 rond 563,98 is genaderd. De AEX-index zakt wat terug, binnen het stijgende trendkanaal.

De stijgende trend krijgt pas een nieuwe impuls indien de koerstop rond de weerstand 563,98 (gevormd op 13 juli 2007) gebroken wordt. Het koersdoel voor de eerste helft van 2018 ligt daarna rond 609. Ik denk dat de huidige dip beperkt zal zijn.



De top uit 2007 is belangrijk. Ten eerste eindigde rond 563,98 de forse rally uit 2003. Tussen 2003 en 2007 was de AEX meer dan 150% opgelopen. Na 2007 is de AEX in 2 jaar ruim 65% teruggezakt naar een dieptepunt van 194,99.

Ik herinner me dat nog heel goed, want technisch was de bodem uit de markt gevallen en leek de wereld te vergaan. Die top uit 2007 rond 563,98 is dus heel belangrijk, bij veel beleggers staat die in het geheugen gegrift.

Top uit 2007

Er is wat verwarring over het exacte niveau van de top uit 2007. Dit is de correcte uitleg:

• Op 13 juli 2007 bereikte de AEX intraday een high van 563,98.

• Op 16 juli 2007 bereikte de AEX een hoogste slotstand sinds 2001 rond 560,38.



Het klopt dus dat verschillende niveaus worden gebruikt. Het ene is dus het hoogste intraday-niveau van dat jaar (563,98), het andere niveau is de hoogste slotstand sinds 2003 (560,38).





Aegon doorgebroken

Aegon is eindelijk doorgebroken. Na een hoop getalm, de koers bleef gedurende bijna 24 maanden hangen onder weerstand 5,41, is eindelijk een doorbraak gerealiseerd.

In IEX Premium hebben we woensdag een uitgebreide update over Aegon gegeven met een nieuw actieadvies. In de analyse hebben we exact aangegeven waar Aegon heen kan, waar het juiste stoplossniveau moet liggen en wat de risk/reward verhouding is. Kortom, in IEX Premium geven we adviezen en tips waar u direct mee aan de slag kunt als belegger.



Vandaag komt ING uitgebreid aan bod in IEX Premium, waarbij we concreet aangeven wat u in de komende maanden met ING mag verwachten.

Inmiddels hebben we in IEX Premium in de afgelopen anderhalve maand ruim een dozijn concrete TA aankooptips gegeven. Zo tipten we aandelen als Galapagos (18 december), Ordina (20 december), Fugro (21 december) en Akzo (3 januari).

Maar ook buitenlandse fondsen die inmiddels fors zijn gestegen zoals UBS (14 december), General Motors (20 december) en Biocartis (28 december).

Heeft u IEX Premium al geactiveerd? Het kan nu met de eerste maand voor slechts 1 cent. Indien u zich nu aanmeldt, dan weet u zeker dat u maximaal kunt profiteren van ons nieuwe advies over ING.



Benut nu de concrete tips en adviezen uit IEX Premium, maak hier gebruik van de kortingsactie.