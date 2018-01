TomTom: Het CES-effect

Opvallende stijging deze week van TomTom na diverse deals die werden aangekondigd op de technologiebeurs CES in Las Vegas. Vorige week kreeg het navigatiebedrijf juist nog een koekie toen bekend werd dat twee Duitse bedrijven, Bosch en Continental, een 5%-belang in concurrent HERE namen.

Vraag is dus: komt dit vaker voor tijdens de CES, dat TomTom zo hard gaat? De laatste vijf jaar hebben we uitgezocht. In tweederde van de gevallen stijgt het aandeel TomTom tijdens de CES. In één jaar - 2015 - was het geen goed idee om TomTom te bezitten tijdens de CES:

De CES is de Consumer Electronics Show, een grote technologiebeurs die elk jaar in januari sinds 1967 wordt gehouden in het Las Vegas Convention Center. Grappig, Diede is al onderweg maar komt waarschijnlijk te laat. En dan wil er ook nog niemand mee vliegen...