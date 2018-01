Nokia: 5G komt eraan

Wie Nokia zegt, moet onmiskenbaar aan de voorloper van de iPhone denken: de mobiele telefoon, vrij zwaar, in rechthoekige vorm met destijds een marktaandeel van meer dan 30%. Das war einmal. Nokia is inmiddels een totaal ander bedrijf, dat na een aantal omzwervingen is beland in de netwerkinfrastructuur. Een kort tripje door memory lane.

Het verleden...

De naam Nokia is afkomstig van de plaats waar de eerste activiteiten begonnen: het Finse plaatsje Nokia, momenteel zo'n 35.000 inwoners. Het ligt vlak bij de wat bekendere plaats Tampére, zo'n 150 kilometer ten noorden van Helsinki. Het hoofdkantoor staat nu in Espoo, direct ten oosten van Helsinki. Wereldhave kocht daar ooit nog, in 2003, 12.000 m2 winkelruimte.

Al in 1865 werd de voorloper van het huidige Nokia Corporation opgericht. Eerst actief als molen voor houtpulp, maar al gauw ging het ook rubberproducten maken en later, na de Tweede Wereldoorlog, nam het een kabelfabriek over.

Rond 1978 ontwikkelde Nokia de DX 200, een digitale telefooncentrale gebaseerd op een processor van Intel. In de jaren tachtig begon Nokia ook met personal computers onder de naam Mikromikko. Dit werd geen succes, en verkocht. Nokia richtte zich vanaf toen op de productie van mobiele telefoons.

Marktleider

Dat werd wel een succes. In 1998 verkocht Nokia voor het eerst meer toestellen dan marktleider Motorola en tot 2012 waren de Finnen wereldmarktleider. 2007 was een recordjaar met een winst van €7 miljard. Het jaar erop kochten de Finnen Navteq, de kaartenmaker voor $8 miljard, veertien keer de omzet. Navteq werd in 2015 weer verkocht aan drie Duitse autobouwers voor €2,8 miljard.

Het huidige Nokia kreeg verder gestalte in 2007 toen Nokia en Siemens hun netwerkdivisies samenvoegden tot NSN, Nokia Siemens Networks. Finnen en Duitsers stonden al nooit bekend om hun creativiteit.

De tak die mobieltjes maakte werd in 2013 verkocht aan Microsoft voor 5,4 miljard, inclusief de patenten. Hierna richtte Nokia zich vooral op de netwerkinfrastructuur, en breidde dat uit door in 2015 het Frans-Amerikaanse Alcatel-Lucent te kopen voor €15,6 miljard. Dit werd betaald in aandelen Nokia.

Aandeelhouders Alcatel hebben daar nog weinig plezier van gehad, want zij kregen 0,55 aandeel Nokia uitbetaald, maar Nokia deed toen ruim €7 en na de aankondiging nog een magere €6. Inmiddels staan we op €4...

Het heden...

Vandaag de dag zit Nokia dus in de netwerkinfra. Het huidige Nokia, inclusief Alcatel-Lucent dus, behaalde een omzet in 2016 van €23,6 miljard waarvan het overgrote deel uit die netwerkinfrastructuur kwam.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Over het derde kwartaal van 2017 daalde de omzet meer dan verwacht met 7%, maar de winstgevendheid verbeterde fors. De bedrijfsmarge kwam uit op 12,1% en lag een stuk hoger dan de verwachtingen van analisten.

Nokia profiteerde van de sterke groei in de afdeling Technologie (o.a. licenties) die 73% meer bedrijfswinst kon realiseren. Negatieve verrassing: ondanks de opkomst van 5G ziet Nokia ook in 2018 een daling van de vraag en prijzen in de mobiele netwerken (-2 à -5%). Dat zette de koers wat onder druk, en de verwijdering uit de hoofdgraadmeter van de Franse beurs per half september deed de koers ook geen goed.

'La deuxiéme mort de Alcatel' kopten de Franse kranten: na de overname van Alcatel door de Finnen in 2016 verdween de gezamenlijke combinatie nu ook uit de Franse CAC 40.

De gezamenlijke omzet dan. Let bij onderstaande afbeeldingen niet op de groeipercentages, die zijn een reflectie van de integratie van de Alcatelcijfers. U ziet in de rechtergrafiek dat de verkopen echt wereldwijd gespreid zijn, zowel in Noord-Amerika, Europa als in Azië en China is Nokia goed vertegenwoordigd.



Klik op het plaatje voor een grote versie

De toekomst...

De toekomst is 5G (vijfde generatie). 5G is nodig om alle data te kunnen behappen die ontstaat als IoT, the Internet of Things, straks goed losbarst. IoT betekent dat ook heel veel apparaten met internet verbonden zullen zijn en onder andere daardoor zal er veel meer dataverkeer zijn.

Met 5G gaat de snelheid flink omhoog, een film downloaden kon met 3G in zeven uur, met 4G in zeven minuten en met 5G naar verluidt in zeven seconden. De vraag is wel of 5G meteen de nieuwe standaard wordt of dat er tussendoor eerst nog een tussenvorm komt.

Video: Nokia legt uit hoe 5G werkt

Na de investeringsgolf in 4G van 2012-2015 worstelen alle toeleveranciers aan de telecomsector met de lage investeringsuitgaven van de telecomboeren. Aangezien de projecten schaars zijn, wordt tussen de concurrenten hevig gevochten, met prijsdruk tot gevolg.

In de VS is het even wachten nu de markt er lijkt te consolideren. Maar vooral de Chinese en Japanse telecombedrijven positioneren zich alvast wel voor 5G. Nokia is uitstekend geplaatst om daarvan een stevig graantje mee te pikken. In Zuid-Korea wordt volgende maand voor het eerst met 5G gewerkt, tijdens de Olympische Spelen.

Daarna is het wachten tot de verschillende telecombedrijven hun investeringen opschroeven. In de VS maakte AT&T vorige week bekend te beginnen met investeringen in 5G en 5G eind 2018 te willen aanbieden.

Operator AT&T rolt nog voor eind 2018 5G uit in VS - #IoT - https://t.co/5M0fmTN1kB pic.twitter.com/gICk3YVQdo — IoT Journaal (@IotJournaal) 5 januari 2018

Als één van de telecommers over de dam is, volgt de rest uit concurrentie-overwegingen meestal binnen niet al te lange tijd.

Nettokaspositie €2,7 mrd

Nokia beschikte eind september 2017 nog over een nettokaspositie van €2,7 miljard. Nokia ontkende eind vorig jaar ten stelligste dat het uit was op een overname van Juniper Networks, maar het valt niet uit te sluiten dat de Finnen voordat 5G definitief zijn intrede doet nog een slag willen slaan.

Voorlopig is Nokia geen duur aandeel met een k/w van 13 en een dividendrendement van 0,19/4 = 4,7%. De fantasie moet komen van de 5G-investeringsgolf en hoewel veel partijen daar op zitten te azen, lijkt Nokia met haar specifieke kennis en brede range van producten en services één van de belangrijkste gegadigden om hier van te profiteren.

Disclaimer: Inberg heeft een longpositie in Nokia.