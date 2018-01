Even snel een fondsenrondje, want om 10:52 uur mag ik het beurscommentaar doen in BNR Zaken Doen. Luister gezellig mee, ik heb daar leuke dingetjes.

Eerst de brede markt vandaag, waar we zowaar her en der wat rode cijfertjes spotten. Alweer 10 januari, maar dat is echt voor het eerst dit jaar.

Het stelt alleen niks voor, het kan nog alle kanten op. De AEX staat op een haar van top 563,94 uit 2007 en die kán zo van het bord gaan. Of nooit. Eerst zien, dan geloven, heb ik geleerd op beurs.

Plussen en minnen in Europa dus.

De Amerikaanse futures dalen wel een paar tienden.

De dollar verslapt wat naar 1,195.

In Europa tikken de rentes een basispuntje bij en de Amerikaanse tienjaars idem dito op alweer 2,56%.

De volatiliteit loopt ietsje op.

Olie stijgt in afwachting wat president Donald Trump met de Iran deal doet? Om 16:30 uur Amerikaanse olievoorraden.

Goud ligt vlak.

Bitcoin moet dik terug naar $13.500.

Op het Damrak zijn de meeste aandelen nauwelijks voor- of achteruit te branden. Er springen een paar fondsen uit.

Om te beginnen is er een bedrijf met Q4-omzet. Is dit het hele verhaal?

KW4-omzetgroei #Takeaway valt markt wat tegen en dan wil beurs nog wel eens harsh zijn voor groeiaandeel (dat vorig jaar verdubbelde): -7,5% #AEX pic.twitter.com/yOZTgisnhM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 januari 2018

De financials gaan collectief aan kop, maar een trigger is nergens te ontwaren. Of is het soms Royce die met zijn staart kwispelt?

Ik had het al veel eerder verwacht. Gaat het dan eindelijk gebeuren? ING daagt weerstand 16 (gevormd op 24 juli 2015) uit. Na een uitbraak boven weerstand 16 wordt 19,98 het volgende opwaartse koersdoel. pic.twitter.com/bouegKktZD — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 10 januari 2018

Altice ging blijkbaar net even te hard gisteren.

Wat is dit nou? Had u liever gehad dat er wel een staking bij Air France-KLM was uitgebroken? Geen nieuws of advies te bekennen.

Probiodrug gaat weer als een lier, wij weten echt niet waarom. Algeheel positief (biotech)sentiment...?

Over sentiment gesproken? Docdata ratst alweer dik 20% omhoog op... niks? Bij het bedrijf zelf snappen ze het ook niet.

