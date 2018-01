De omzetgroei van Takeaway vlakt af en het marktaandeel in Duitsland - dé markt voor dit bedrijf - is een beetje ingewikkeld omschreven, maar lijkt me in orde. Hier leest u ANP.

Intussen wordt het hoe langer hoe gekker op de markten. Deze oude naam verdubbelde gisteren van zeg $3 naar $6 dollar omdat ze ook iets met coin gaat doen. Dit doet echt aan eind jaren negentig denken. Als u iets met internet ging doen - en bij voorkeur geen idee had hoeveel omzet te halen - was u de koning.

Eastman Kodak unveils cryptocurrency, stock doubles https://t.co/DGtHeNLtTy pic.twitter.com/9QcQbj8AQU — Reuters Top News (@Reuters) 10 januari 2018

Intussen staat de futures en markten voor het eerst lager dit jaar - de AEX is nog niet gedaald - na weer records op Wall Street. Olie gaat wel lekker, de dollar pendelt rond 1,193 en bitcoin krijgt een tik. Verder stelt het allemaal niet veel voor. De lat ligt voor de AEX op 563,98, de 2007 top.



Scrollen maar, het nieuws. Arcadis doet een overname! Kleintje, maar toch.

Arcadis neemt het Britse software- en analyticsbedrijf Seams over. Dat werd woensdag bekendgemaakt door het advies- en ingenieursbureau zonder financiële details over de overname te melden.

Vier geïnteresseerde partijen waaronder het Duitse speciaalchemiebedrijf Lanxess zijn naar verluidt door naar de tweede ronde in het biedingsproces rond de speciaalchemietak van AkzoNobel.

Eurocommercial heeft in Zweden een winkelcentrum gekocht. Met de inmiddels afgeronde deal is ongeveer 116 miljoen euro gemoeid.



Analistenadvies is er nog niet. De shorts, de AFM meldt Besi, Altice, Flow Traders, Fugro, Galapgos, Gemalto, Boskalis Westminster, BAM en OCI:

De AFM heeft gisteren 11 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 37 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 10 januari 2018



De agenda hebben we eigenlijk al gehad. De Chinese inflatie valt tegen met 0,3% en 1,8%. Opletten vanmiddag met die olievoorraden.

02:30 China inflatie CPI dec 0,4%

02:30 China inflatie PPI dec 1,9%

07:00 Takeway KW4 omzet

14:30 VS im- en exportprijzen dec 0,5% en 0,2%

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

Ik ben wel eens meer interessante tweet tegengekomen. Dit is wat ik er van maak. Om te beginnen, straks zeuren we weer dat olie te duur is:

Oil prices hit highest since 2014, but analysts warn of overheated market https://t.co/gDwAG8RMPd pic.twitter.com/DUYlJV4ERv — Reuters Top News (@Reuters) 10 januari 2018

Da's de moeite van het bezoek waard:

Macron says China will finalize an order for 184 Airbus planes soon a href="https://t.co/HzR6T4UI1k">https://t.co/HzR6T4UI1kpic.twitter.com/PC8ECVkIFY — Bloomberg (@business) 10 januari 2018

Ja, eens ook onbetwist marktleider:

H&M hasn't had the best few months. But the top performing Swedish large cap fund is betting on a turnaround https://t.co/c2WGvZVX7Q pic.twitter.com/vbojh7UXbP — Bloomberg (@business) 10 januari 2018

Wat? Wat een fantasie :)

This small company has big plans for making metal parts in space https://t.co/AzE9s7QMbF pic.twitter.com/FSr3upZfDi — Bloomberg (@business) 110 januari 2018

De uitsmijter is op mijn verzoek: wanneer breekt de neergaande trend der neergaande trends, ofwel anno 1981?

@ArendJanKamp Sinds 2015 is de Amerikaanse rente inderdaad bezig een gigantische 'dubbele bodem formatie' te vormen, tussen 1,45 en 2,99 procent. Dit patroon wordt voltooid boven 2,99. In dat geval breekt de kapitaalmarktrente de dalende fase van de afgelopen 25 jaar. pic.twitter.com/AfpaAQcQat — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 9 januari 2018

