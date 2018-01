Slotcall: Bijna raak

De AEX kwam vandaag tot 563,31, ofwel een haartje van 563,98. Dat is de top uit 2007, een niveau waarvan technisch analisten van de kook raken. Tostradamus himself houdt u op de site op de hoogte. Hoe dan ook, in ieder geval heeft het beursjaar 2018 nog geen enkele dag een min van de AEX opgeleverd.

Aandelen, rentes, dollar en olie plussen allemaal vandaag. Alleen de volatiliteit en goud dalen en bitcoin beweegt tussen hoop en vrees. Het bekende rijtje bulletpoints hier is niet nodig, de brede markt hebben we zo al gehad. Is dit marktbreed de opvallendste beweger vandaag?

VS tienjaarsrente terug op 2,5% (ter vergelijking: Nederland 0,6%). Wanneer breekt officieel lange neergaande trend sinds 1981, @RoyceTostrams? pic.twitter.com/U97uv0bPai — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties lopen behoorlijk op:



#YIELD! US 10-year Treasury yield is back above 2.50%. 3% next? pic.twitter.com/V39qg2w7L2 — jeroen blokland (@jsblokland) 9 januari 2018

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers:

Altice loopt op nadat bekend werd dat de Amerikaanse activiteiten werden afgesplitst.

Stijgende rentes goed voor Aegon. De Amerikaanse rente loopt 4 basispunten op.

ArcelorMittal naar de hoogste koers in ruim een jaar tijd.

AEX-underperformers:

Unibail-Rodamco heeft een mindere dag. We zien vaker vastgoedfondsen dalen met stijgende rentes.

Ahold Delhaize heeft een mindere dag, maar veel meer dan de buyback update kom ik niet tegen.

AMX-outperformers:

TomTom stijgt op het deals die het bekend maakte op de technologiebeurs CES in Las Vegas.

Stijgt Flow Traders op die uitbreiding naar Hong Kong?

Niemand kan zijn ogen geloven met de AEX-stand, dus iedereen slaat een bril in bij GrandVision.

AMX-underperformers:

Philips Lighting gaat mensen ontslaan en de koers zakt daardoor weg.

Beweeglijke fondsen als BAM en Air France-KLM hebben een mindere dag.

AScX-outperformers:

Probiodrug en Ordina voeren de lijst aan met mooie plussen.

AScX-underperformers:

Takeaway.com daalt en komt morgenochtend met cijfers.

Op de lokale markt:

Docdata is met +87% de uitschieter. Mogelijk omdat Franse lege beurshulzen worden opgekocht dat speculanten nu ook met Docdata aan de haal gaan.

