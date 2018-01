Weer illusie armer: GoPro

GoPro gooit in feite de handdoek in de ring. Het bedrijf staat te koop en die beroemde camerabusiness is toast. En het aandeel? Een drama.

Het waren drie fántástische jaren. Not. Volgens Bloomberg staat #GoPro (-10% op omzetdrama) te koop https://t.co/9aAm7DVK5m pic.twitter.com/QHtY7evd2n — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 januari 2018

Wie onze IEX Outlook 2018 al heeft gelezen of doorgebladerd, kwam het bedrijf al even kort tegen.



Want waar onze aandacht altijd uit gaat naar de winnaars, is de kans minstens zo groot dat u een bleeder als GoPro of een van die andere fondsen uit de grafiek hebt. En dan nu de winnaars. U kent ze. Oh la la. Alibaba had er hieronder ook nog zo bij gepast.



De Nieuwe Microsoft

Toen ik begin dit millennium op de beurs belandde, heette het De Nieuwe Microsoft. Zo'n aandeel waarvan u droomt het ooit in portefeuille te hebben, zodat u in één keer helemaal binnen en rijk bent. Microsoft ging in 1986 naar de beurs en steeg tot het jaar 2000 liefst 40.000%! Ja, wie hoopt daar niet op?



Misschien is het mijn bias, maar sindsdien hangt dit bij iedere met veel bombarie gepaard gaande beursgang van een technologiebedrijf in de lucht: is dit de Nieuwe Microsoft of niet? En dan maar mee doen aan de Initial Public Offering (IPO), wat stelt u zich toch eens voor dat u die ene rit van uw leven mist.

Helaas, dan kan het voorkomen dat u niet De Nieuw Microsoft, maar een Groupon, BlackBerry, Netscape, Groupon, Blue Apron, Snap, spelletjesmakers en vooral one trick pony's in uw portfolio had, die finaal door het putje gingen. Next stop de (al dan niet nep) blockchain bedrijven?

Ah, daar is de emissie al #uverwachthetniet De beleggingsanalyse v #LongIslandIcedTea is kort: kopje thee iemand...? https://t.co/54PE0HZSDD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 januari 2018

The iced tea company that pivoted to blockchain is selling $8.4 million of shares to buy bitcoin mining machines https://t.co/S1DwSiBaTC pic.twitter.com/dbWf5B0bRT — Business Insider (@businessinsider) 5 januari 2018



Take the money and run

Hoe dan ook, GoPro wordt ook zo'n verhaal? Vraag is of het een kip of ei verhaal is. Feit is dat juist omdat beleggers zuchten naar De Nieuwe Microsoft, het zeer aanlokkelijk is voor vooral Amerikaanse one trick pony technologie start-ups zo snel mogelijk naar de beurs te gaan en te cashen.

Voor de boel in elkaar klapt, hoor ik u al hardop denken. In het geval van GoPro lijkt dit er inderdaad op. Ik vind dit een typisch voorbeeld van wat ik het Amerikaanse hit and take the money and run kapitalisme noemen. Kort en krachtijg: cashen, rijk worden, wegwezen en na mij de zondvloed.

Dit levert heerlijke handelsaandelen op, maar als belegger (voor waarde en dividend) hebt u hier eigenlijk niets te zoeken. Ja, wel op een gegeven moment als zo'n bedrijf volwassen wordt, mooie winst en omzetgroei laat zien, waarde schept en dividend betaalt. Zoals Microsoft nu en intussen ook Apple.

De grootste koerswinst is dan in principe weg, maar ook uw grootste risico. Het is een kwestie van smaak, maar doe mij maar bedrijven met de focus op lange termijn. Vooral familiebedrijven als Sligro en HAL zijn hier goed in, maar ook niet genoteerde namen als Pon, Van der Valk et cetera.

Wijze les Arend Jan, maar doe mij toch maar die spannende aandelen, denkt u misschien. Want die hoef ik maar één keer goed te hebben en dan hoef ik niet, zoals jij dertig jaar te beleggen om pensioen op te bouwen. Dat is zo. Maar dan nog. De kans dat u de hele rit à 40.000% uit zit is nihil.



Amazon syndroom

Neem Amazon, hoeveel steeg dat wel niet sinds de beursgang in 1997? Ik wil het niet weten. Wat ik wel weet is dat er twee keer een daling van dik 90% was in die tijd. Ik durf te wedden dat CEO en grootaandeelhouder Jeff Bezos misschien wel de enige is geweest die dat trok. Hij moest wel.

En bij GoPro bleef natuurlijk iedereen de hele daling uitzitten, want het lag natuurlijk aan alles en iedereen, behalve dat iedereen zelf gewoon een verkeerde belegging had gedaan. Goed idee, maar helaas de markt ging de andere kant op. Leuk bedrijf, mooi product, gelikte marketing, maar helaas.

Zelf doe ik geen pogingen De Nieuwe Microsoft te vangen. Ik wens u er veel succes mee en hoop voor u dat u zelfs een HAL vangt.