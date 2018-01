Fondsenrondje: Op het randje

We zijn er bijna, #maarnogniethelemaal telt niet op de beurs. Wel stom van me, moet 563,98 zijn.

Spannend op Damrak, #AEX staat op haar v 563,94, de top uit 2007. De top der toppen uit 2000 ligt op 703,18 pic.twitter.com/ydfT897N4J — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018

Voor wie graag wat verder kijkt dan alleen de koers:

Als service doe ik r nog plaatje #AEX bij pic.twitter.com/b1fW6x8iOR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018

Dit plaatje komt uit mijn bijdrage aan de IEX Outlook 2018 en die leest u helemaal hier. Intussen mag u al één naam uit die hele outlook zo'n beetje skippen: Ablynx.

Alstublieft, de IEX Watchlist 2018 https://t.co/fAUKcfkomL via @IEXnl — Pieter Kort (@Pieterkort) 8 januari 2018

Genoeg, over naar de waan van de dag. Daarvoor bent u hier. Welkom op een lichtgroene beurs, waar niet zoveel gebeurt. Ik houd het kort. Wat valt op aan de brede markt?

Alle Europese indices kleuren groen, maar u moet niet blazen.

De Amerikaanse futures staan net boven nul.

De volatiliteit daalt ruim een procent.

De dollar trekt langzaam verder aan naar nu 1,193. Vandaar ook dat Europa iets beter doen dan de VS futures?

De rentes liggen vlak. De Amerikaanse tienjaars staat wel op 2,50%.

Olie kruipt omhoog, of waar het niet gaan kan, zo u wilt.

Goud daalt een halfje.

Bitcoin dendert door $15.000 heen.

Even over de euro: er komen Italiaanse verkiezingen aan en één keer raden wie er dan weer tussen de schuifdeuren verschijnt.

Euro bulls breathe easier on Berlusconi's view: Berlusconi says #Italy cannot leave #euro, Northern League agrees. https://t.co/6yYp3hkjCm pic.twitter.com/rStvd6p5Vp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 januari 2018

Beursplein 5

Op het Damrak zijn ook maar een paar fondsen die hard bewegen:

Altice opende bijna +10% op die herstructurering, maar intussen is de helft weg. Vestzak broekzak? Dit schrijft Paul (long Altice) van de IEXBeleggersdesk:

Altice USA gaat daarnaast ook nog eens voor $2 miljard aan eigen aandelen inkopen na de spin-off. Waarschijnlijk is dat bedoeld om mogelijke druk op de koers na de spin-off op te vangen. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat veel aandeelhouders van Altice hun stukken in Altice USA zullen vekopen.

Vastrentende specialist Ben haalt zijn schouders op:

goed nieuws voor Altice obligatiehouders, niet zo leuk voor Altice USA obligatiehouders.

ene lek vullen met het andere... — Ben Leppers (@bleppers) 9 januari 2018

TomTom gaat als een speer op...?

China's Baidu unveils a souped-up version of its open self-driving platform https://t.co/BUhge7AR3c pic.twitter.com/0zNs2M7YW1 — Bloomberg (@business) 9 januari 2018

De Amerikaanse rente staat op 2,5% en FD heeft een (vrij nietszeggend?) interview met de CEO: staat Aegon daarom +2%? Patrick van onder meer de VEB:

Topman @Aegon Alexander Wynaendts in @FD_Nieuws: 'oude dag is steeds meer een kwestie van individuele keuzes. Helaas denkt slechts een klein groepje daar over na. Dat is onze grote uitdaging.' Laat #Aegon in 2018 eindelijk die koers van 5 euro achter zich? Denk het wel. #Beleggen — PatrickBeijersbergen (@PJBeijersbergen) 9 januari 2018

Lijkt me sterk dat ABN Amro zo goed gaat door dat gadget-verhaal, maar wie weet.

Flow Traders breidt uit naar Hong Kong en wellicht geeft dit vertrouwen. Hoewel, pas in de loop van de ochtend stijgt de koers en het nieuws is toch echt van gisteravond.

Priobiodrug blijft maar gaan. Emissietje dan maar? :-)

Ordina is spannend Sneuvelt die technische €1,68 of niet? Van gisteren:

Ineens zit er weer leven in aandeel #Ordina en het is meteen loeispannend. In 50 seconden vertellen we alles https://t.co/MDDKJBDf9n #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 januari 2018

Takeaway is de enige daler met een eéén voor de komma, maar daar liggen ze echt niet wakker van.

Dan deze nog. Dankuwel havenmeester. U ziet het. Dit wandje scheidt BAM en VolkwerWessels van een volgende winstwaarschuwing. :-)