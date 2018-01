zo veel tijd je steekt in het zeiken over de T2 belegger zo weinig moeite doe je om wat positiefs te melden bijzonder jammer.TomTom is the leader in global mapping services – so whether it’s DuerOS or Apollo, we need global mapping coverage. So we’ve joined forces w/ @TomTom to make sure all our customers can go global w/ high-definition location, mapping & production capability -Ya-Qin Zhang #CES2018