Altice zet zijn Amerikaanse tak op eigen benen. Altice USA blijft wel onder controle van Patrick Drahi. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2018 de plannen zijn afgerond, maar aandeelhouders moeten zich er nog over uitspreken.

De grote truc van #altice: het belang in Altice USA (67.2%) wordt uitgekeerd aan de Altice-aandeelhouders: 0,4163 ATUS = $8,77 of €7,30 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 9 januari 2018

#Altice gaat de sport en content in een aparte entiteit plaatsen, waardoor investeringen bij de Franse tak omlaag gaan. Pay TV gaat pas op termijn free cash flow genereren, aangezien het nu alleen nog Altice als klant heeft. pic.twitter.com/Vg7z9Ak4rn — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 9 januari 2018

Nog zo'n feestelijke club. Ik ben niet van de Amerikaanse snelle en hippe hit and take the money and run beursgangen en dit is weer een bewijs hiervan:

Het waren drie fántástische jaren. Not. Volgens Bloomberg staat #GoPro (-10% op omzetdrama) te koop https://t.co/9aAm7DVK5m pic.twitter.com/QHtY7evd2n — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 januari 2018

Over naar de brede markt, weer records op Wall Street gisteren, maar nu is het een beetje een dooie boel. Er is amper beweging in de koersen te bespeuren. Olie gaat wel lekker en bitcoin staat op de een of andere manier weer boven $15.000. De dollar beweegt wild, maar beweegt per saldo een paar tienden onder 1,20.

Piketplaatje voor de AEX is 563,94, de intradagtop van 2007. Geen idee wat de eerste steun is, want de beurzen gaan alleen nog maar omhoog, toch? :-) Het eerste vijf dagen van januari effect zijn we met +3% ruim door.



KLM heeft afgelopen jaar een recordaantal van 32,7 miljoen passagiers vervoerd, 7,5% meer dan in 2016. De vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij zaten daardoor een stuk voller, met gemiddeld 88,4% van de stoelen aan boord gevuld.

ABN Amro breidt zijn test met betalen via wearables uit. De bank laat vijfhonderd klanten contactloos betalen met ringen, horloges of armbanden waarin een betaalchip is verwerkt.

Flow Traders opent een kantoor in Hongkong. Het bedrijf maakte maandag bekend dat de benodigde vergunning is afgegeven. Financiële details werden niet gemeld. Flow Traders kondigde al enige tijd geleden de "noodzaak" van schaalvergroting aan.

Philips Lighting heeft een deal gesloten met gamelifestyle-merk Razer. Daardoor worden onder meer Philips Hue Entertainment-hulpmiddelen geïntegreerd met het Razer Chroma-verlichtingssysteem. Financiële details werden niet verstrekt.

WDP heeft zijn grondbank in Nederland flink vergroot. Dat bleek dinsdag. Het bedrijf heeft drie kavels, in Bleiswijk, Schiphol en Den Bosch, aangekocht voor 57 miljoen euro en een oppervlakte van 280.000 vierkante meter.

Aston Martin wordt gewaardeerd op 5 miljard pond (5,7 miljard euro) als het later dit jaar mogelijk de stap naar de beurs in Londen zet. Dat meldden ingewijden rond de vermeende plannen van het bedrijf.

De consumentenprijzen waren in 2017 gemiddeld 1,4% hoger dan een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Goederen waren gemiddeld 1,5% duurder en de prijzen van diensten lagen 1,2% boven het prijsniveau in 2016.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 4,4% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging is een fractie groter dan in oktober, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Samsung heeft in de laatste maanden van 2017 geprofiteerd van hogere prijzen voor geheugenchips. De technologiegigant denkt op basis van voorlopige cijfers een operationele winst te hebben behaald van ruim 15 biljoen won (12 miljard euro) in het vierde kwartaal.



Twee adviesjes zijn er:

RELX: naar €21,50 van €21,80 - JP Morgan

Wolters Kluwer: naar €45,90 van €45,20 - JP Morgan



Dan de shorts. Alle dertien goed, ofwel Besi, Fugro, Gemalto, BAM, Boskalis Westminster, Vopak, Oco, Sif en Wereldhave:

De AFM heeft gisteren 13 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 21 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 9 januari 2018



De agenda heeft niet zo veel om het lijf. Vergeet het maar gewoon. Glanzleistung! Dat Duitse cijfer is wel al door met een fraaie 3,4%.

08:00 Duitsland industriël productie nov 1,8%

07:00 EU werkloosheid nov 8,7%

12:00 VS NFIB Small Business Optimism Index 107,5

16:00 VS JOLTS nov 5,9996M



The debt-laden company has been under pressure to improve performance https://t.co/CVLC5jitLm — The Wall Street Journal (@WSJ) 9 januari 2018

Ja, TomTom wordt genoemd:

China's Baidu unveils a souped-up version of its open self-driving platform https://t.co/BUhge7AR3c pic.twitter.com/0zNs2M7YW1 — Bloomberg (@business) 9 januari 2018

Nederland met 3,5 miljoen kilo grootste #quinoa exporteur in de EU, op #Frankrijk na ook grootste importeur https://t.co/0ycbeXQO94 pic.twitter.com/FXanFa735i — CBS (@statistiekcbs) 8 januari 2018

Tja, wie 1067 leningen heeft, maakt wel eens default mee. Cut your bleeders, dit doet #ECB goed https://t.co/NVzavTLQKQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 januari 2018

Een risico van het ECB beleid:

ECB verliest bijna 50% door verkoop obligaties in het Zuid Afrikaanse Steinhoff.

QE programma kent forse risico’shttps://t.co/2L7QE7nzQ0 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) 8 januari 2018

Ja, u kunt in de SNB beleggen:

Swiss National Bank (SNB) expects profit of CHF54bn for 2017, Profit on foreign-currency positions amounted to CHF49bn, Valuation gain on #gold holdings CHF3bn. Confederation and cantons to receive a distribution of at least CHF2bn. (BBG) pic.twitter.com/VMXeP9A39d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 januari 2018

Venture capital investing in the U.S. hits the highest level since the dot-com boom https://t.co/Uy6cVG7ovb pic.twitter.com/Lda0I5ooH5 — Bloomberg (@business) 9 januari 2018

GM races to build a formula for profitable electric cars https://t.co/pChNhmRtGC — Reuters Top News (@Reuters) 9 januari 2018

Samsung Electronics unveils driverless car parts, infotainment platform https://t.co/4SxaHBwq4b pic.twitter.com/RiBwjfxNUw — Reuters Top News (@Reuters) 9 januari 2018

Google teams with Sony, Lenovo for smart speakers with touchscreens https://t.co/Mg9PHAt7uh pic.twitter.com/XncwkBPyRj — Reuters Top News (@Reuters) 9 januari 2018

Fund managers say bitcoin ETF proposals withdrawn due to SEC concern https://t.co/Y0eSZIkOX8 pic.twitter.com/gwerewcetz — Reuters Top News (@Reuters) 9 januari 2018

The second-stage of SpaceX's booster rocket in the Zuma mission failed, sources say https://t.co/mKQXsMc5bn pic.twitter.com/AI4fOaGGid — Bloomberg (@business) 9 januari 2018

China blieft het spul niet meer, zoveel is duidelijk:

Here's how China is cracking down on cryptocurrencies https://t.co/NYb6rgYzqC pic.twitter.com/4LE1GnNlGA — Bloomberg (@business) 9 januari 2018

Intel CEO says a patch to fix chip security will slow computers https://t.co/GHYcsM8XSL pic.twitter.com/twjTWZbwnh — Bloomberg (@business) 9 januari 2018

Opinion: Don’t melt down over vulnerable computer chips, writes @BrianEFinch https://t.co/Mb9lhxFfHw — The Wall Street Journal (@WSJ) 9 januari 2018

Berkshire may get $37 billion book value boost from U.S. tax cuts: Barclays https://t.co/1qtYOV6p1s pic.twitter.com/GGdDockIAA — Reuters Top News (@Reuters) 8 januari 2018

