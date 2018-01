Liveblog: Altice

Update 13:00 uur: Bitcoin

Nu is bitcoin alleen vijf keer over de kop gegaan sinds hij fraud riep, maar goed...

JPMORGAN CHASE CEO JAMIE DIMON REGRETS SAYING BITCOIN IS A 'FRAUD,' BUT STILL ISN'T INTERESTED IN IT - FOX‍ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 9 januari 2018

(NB)

Update 13:00 uur: Fed en SNB

Standaard 6% dividend voor de aandeelhouders van de individuele Fed-banken en de rest gaat naar de Amerikaanse schatkist.

Is veelal over het hoofd gezien puntje idd. Centrale banken zijn dit decennium de betere winstmachines én vooral belastingbetalers pic.twitter.com/VkixFbvf1z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018

(NB)

Update 12:00 uur: Tussendoortje

Intussen bij de SEC in Texas...

We’re contemplating adding “Blockchain” to our name so we’ll increase our followers by 70,000 percent. — SEC Fort Worth (@FortWorth_SEC) 8 januari 2018

(NB)

Update 11:50 uur: Goldman

Goldman Sachs zelf? :-)

who owns the $44 trillion stock market pic.twitter.com/qv4w62hseC — Blockchain Sam Ro (@bySamRo) 9 januari 2018

Nemen we deze ook maar mee:

who owns the $42 trillion US bond market pic.twitter.com/Q3TNLpHtky — Blockchain Sam Ro (@bySamRo) 9 januari 2018

(NB)

Update 11:40 uur: EU

Het gaat de goede kant op met de werkloosheid in de eurozone:

Eurozone #unemployment fell to 8.7% in November, the lowest rate in eight years! pic.twitter.com/cT30kxYcON — jeroen blokland (@jsblokland) 9 januari 2018

(NB)

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/H9AyO298r5 — The Wall Street Journal (@WSJ) 9 januari 2018

(NB)

Update 11:30 uur: TA

Geweldig verzonnen weer van Katie:

(NB)

Update 10:50 uur: Euro

Berlusconi is in ieder geval niet voor uittreden uit de euro. Hij gaat ook weer meedoen met de Italiaanse verkiezingen:

Euro bulls breathe easier on Berlusconi's view: Berlusconi says #Italy cannot leave #euro, Northern League agrees. https://t.co/6yYp3hkjCm pic.twitter.com/rStvd6p5Vp — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 januari 2018

(NB)

Update 10:15 uur: Alles kost duur

Wat dacht u van appelmoes, rode wijn, kopje koffie et cetera?

De prijsontwikkeling van een frikandel. En nog veel meer andere dingen -->https://t.co/L5ampJQtNo pic.twitter.com/KBVGaPXiuf — jeroen van wensen (@jvanwensen) 9 januari 2018

(AJK)

Update 10:00 uur: Koekoekscoin

Jaja, dat zal allemaal wel:

The Swiss National Bank (SNB) apparently made a huge profit in 2017 of 54 billion franc ($55 billion). https://t.co/bR9o28tYIL pic.twitter.com/7OLFCRrX7o — Ruben Munsterman (@RubenMunsterman) 9 januari 2018

Maar nu komt het leuke:

Beetje illiquide, maar je kan in #SNB beleggen. Leuke is, beweegt zelfs als een coin :-) Helaas mag je je in aandeelhoudersvergadering niet met beleid bemoeien pic.twitter.com/CJZJJYZ2Kn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018

(AJK)

Update 09:50 uur: Attentie, let op de AEX

Schrijft u mee? De AEX nadert een belangrijk verkeersknooppunt. Detail, maar het moet 563,98 zijn.

Spannend op Damrak, #AEX staat op haar v 563,94, de top uit 2007. De top der toppen uit 2000 ligt op 703,18 pic.twitter.com/ydfT897N4J — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018

Gelukkig hadden we al die jaren dat mooie dividend nog van zeg 2 à 4% per jaar. Momenteel is het 3,2%.

Met herbelegde dividenden denkt de #AEX echter eerder aan standje 2000 dan aan jaar 2000 pic.twitter.com/7zwgFEjK3l — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 januari 2018

(AJK)

Update 09:45 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

The Idea-Driven Equities Analyses Company ('the IDEA!') viert haar tienjarig bestaan met een slag op de gong van Euronext Amsterdam. pic.twitter.com/f6z8pkuye1 — Euronext Amsterdam (@aexnl) 9 januari 2018

(NB)

Update 09:30 uur: Alibaba

Alibaba wil mogelijk van New York naar Hong Kong. Hong Kong zou het principe van één aandeel één stem willen laten varen.

Alibaba might be heading back to Hong Kong for a listing -- the latest sign of how the desire for tech stocks is trumping concerns about investor protection https://t.co/kWbyjTc9pd by @jackycwong pic.twitter.com/k2EPkD3H5z — Andrew Peaple (@andypeaps) 9 januari 2018

(NB)

Update 09:00 uur: Altice

Eens te meer, de inflatiedoelstelling van de ECB is 2%:

(AJK)

Update 08:40 uur: Altice

Corné is zo meteen live in de uitzending bij BNR om het te hebben over Altice. Hij lijkt iets wat sceptisch:

Zo op @BNR over de afsplitsing van #Altice USA. Een structuur die voor verbeterde verantwoording en inzichtelijkheid moet zorgen. En daar hebben ze dan 11 pagina's voor nodig om het uit te leggen. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 9 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Altice

Altice splitst de Europese activiteiten van de Amerikaanse af:

De grote truc van #altice: het belang in Altice USA (67.2%) wordt uitgekeerd aan de Altice-aandeelhouders: 0,4163 ATUS = $8,77 of €7,30 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 9 januari 2018

Jauke gaat er wat dieper op in:

$ATUS gaat $1.5 mrd aan haar aandeelhouders uitkeren, waarvan #Altice €900 mln krijgt. Daarvan gaat het €625 mln gebruiken om schulden af te lossen. — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 9 januari 2018

#Altice gaat de sport en content in een aparte entiteit plaatsen, waardoor investeringen bij de Franse tak omlaag gaan. Pay TV gaat pas op termijn free cash flow genereren, aangezien het nu alleen nog Altice als klant heeft. pic.twitter.com/Vg7z9Ak4rn — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 9 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

RELX: naar €21,50 van €21,80 - JP Morgan

Wolters Kluwer: naar €45,90 van €45,20 - JP Morgan

(NB)