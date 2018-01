TA: Stalen uitbraak ArcelorMittal

Staalgigant ArcelorMittal heeft het luchtruim gekozen. Recent heeft ArcelorMittal alle zware hordes van de afgelopen jaren weten te breken. Op korte termijn is 32 het koersdoel, daarna 41, tenslotte is 80 niet uitgesloten. Kortom nog een hele rit te gaan.

De AEX is een zware barrière tot op een half procent genaderd, namelijk de top uit 2007 rond 563,98. Een opwaartse uitbraak is zeer kansrijk, gezien het wereldwijde sentiment. Technisch heeft de AEX een driehoeksformatie aan de bovenkant verlaten, wat een krachtig koopsignaal opleverde. Hiermee kunnen we eindelijk de weg omhoog inzetten.

In eerste instantie lonkt de AEX naar de weerstand 563,98 (gevormd op 13 juli 2007). Indien de AEX die horde 563,98 weet te breken, kan de beurs naar ons koersdoel 609 in de eerste helft van 2018. Op langere termijn verwachten wij dat de AEX haar all-time-high uit 2001 rond 703 gaat opzoeken.







ArcelorMittal voltooit Hoofd&Schouder formatie

Technisch heeft het ArcelorMittal recent alle zware drempels van belang weten te breken. Er lag een horde rond 24,70 (top A van mei 2015) en één op 25,90 (top B van februari 2017). Deze drempels zijn dus gebroken.

Maar veel belangrijker is dat bij ‘X’, in december een zogenaamde Hoofd&Schouder formatie is voltooid. Het hoofd (H) wordt gevormd door het dieptepunt van 2016, de lows van 2013 3n 2014 vormen de twee linkerschouders (S1 en S2), tenslotte wordt de rechterschouder (S3) gevormd door de dip van 2017.

Dit bekende ommekeerpatroon geeft een duidelijke aanwijzing dat ArcelorMittal verder omhoog kan. Op korte termijn ligt 32 als koersdoel, iets verder weg zien we 41,77, op basis van de Hoofd&Schouder formatie is 80 zelfs niet uitgesloten.

Korte termijn analyse ArcelorMittal

ArcelorMittal heeft eind november de stijgende trend hervat nadat de tussenliggende weerstand 25,95 is overwonnen. ArcelorMittal krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand 32 (gevormd op 21 januari 2013). We handhaven een positieve visie zolang ArcelorMittal het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden.

Steun ligt rond 25,95 (gevormd op 26 oktober 2017). Op 17 november heeft de TA desk voor ArcelorMittal een korte termijn koopadvies afgegeven. Recent heb ik bovendien weer een Turbo Long gekocht voor de Tostrams Turboportefeuille.







Lange termijn analyse ArcelorMittal

ArcelorMittal is boven de voormalige weerstand gebroken, die lagen rond 24,50 en 25,95. Hiermee is een belangrijke lange termijn technische verbetering opgetreden.

De grafiek biedt ruimte tot weerstand 41,77 (gevormd op 6 februari 2012). Steun ligt er rond 22,66 (bodem van 17 november 2017). Op 27 december hebben de analisten van de TA Desk een lange termijn koopadvies voor ArcelorMittal gegeven.