Slotcall: Manic Monday

U mag AEX 560 afvinken. Wie er in gelooft kan 2018 reeds als positief beursjaar boeken: het vijf dagen effect zijn we positief door. Komt u verder maar vast door met uw 2019 vooruitblikken, 2018 is al weer af.

Gelukkig is de IEX vooruitblik er nog :-) U mag alvast één naam skippen? Ablynx! daar ligt een vijandig bod op van 30,50 euro van Novo Nordisk. Ga er even voor zitten vanavond, u doet gegarandeerd inspiratie op.

Marktbreed is het een rustig beursdagje, die door de stijgende dollar nu wat meer in het voordeel van Europa dan de VS uitpakt. Verder is er veel tumult en opwinding bij een reeks aandelen - zo meteen meer - en op de blockchain markten doen ze alle 1395 raar, of hoeveel er ook maar zijn en hoe ze ook maar heten.

En het niveau is vaak ver te zoeken :-)

OK, het overzicht van de brede markt:

Bescheiden winsten in Europa

Wall Street handelt rond het nulpunt, maar de Nasdaqjes doen iets beter

De volatiliteit loopt een praar procent op

De dollar zakt tot ruim onder 1,20

De rentes liggen redelijk vlak, maar de tiejaars VS rente tikte wel even 2,50% aan

Olie ligt min of meer vlak net als goud

Bitcoin doet nu -10%, Ripple stond zelfs -30% en bekijkt u hier alle coins maar.



Voor we naar het Damrak over gaan, eerst de uitdrukkelijke waarschuwing niet bij GoPro te kijken. Een joekel van een omzetwaarschuwing en verder kunt u het wel raden.

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers:

Galapagos gaat hard op de testresultaten. Verder zijn zo'n beetje alle biotechs in de Lage Landen in rep en roer door dat bod op Ablynx. Wie is de volgende, vraagt iedereen zich af.

ArcelorMittal gaat misschien hard omdat China minder ijzererts importeert.

Boskalis Westminster baggert zich een weg omhoog.

ASML wordt nog duurder...

AEX-underperformers:

Altice is een Frans aandeel. Wij herhalen Altice is een Frans aandeel :-)

Akzo Nobel, RELX en Wolters Kluwer hebben een mindere dag. Wolters Kluwer kreeg nog een koersdoelverhoging van Morgan Stanley, maar dat was het dan ook wel.

AMX-outperformers:

TomTom heeft gezellig koffie gedronken met Baidu en Qualcomm op de CES in Las Vegas.

Air France-KLM wellicht omhoog op het afblazen staking.

Intertrust is goed in kleine lettertjes, maar gaat met grote cijfers weer omhoog.

AMX-underperformers:

GrandVision krijt een tik, maar ons is niet duidelijk waarom dat zo is. Laatste nieuws is van 14 december.

Flow Traders profiteert niet van het aantrekken van de volatiliteit vandaag.

Het is koud en het is maandag menen IMCD en PostNL.

AScX-outperformers:

Probiodrug stijgt 9,6%.

Ziet Acomo er technisch interessant uit?

Ordina loopt op. Spannend zo rond deze koersen?

AScX-underperformers:

Fagron daalt 1,6%.

Op de lokale markt:

Het is feest bij Docdata, Curetis en Kardan. Analyses op IEX Premium van Kardan en Curetis.

