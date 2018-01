Er op of er onder: Ordina

Feit is natuurlijk dat bij ons in Vlaanderen IT-dienstverleningsbedrijven heel wat hoger gewaardeerd worden.

En bij een overname wordt gemakkelijk en snel 1 x de jaaromzet betaald.



Feit is dus dat dit bedrijf nog steeds en al lang erg laag gewaardeerd staat.

Nu dus misschien terug de weg naar boven, alles hangt natuurlijk (gelijk voor elk beursgenoteerd bedrijf) af van de jaarcijfers , wat doet de omzet en wat met de gemaakte winst van voorbije jaar , en - uitgesproken outlook bij de cijfers.

Maar 1 x de jaaromzet geeft toch al gemakkelijk een koers van 3,5 euro voor een aandeel. (Bij een koers van 1,6 euro kan niemand meer dan 2,5, max 2,75 euro geven)

Blijft dan de vraag : Is het een overname kandidaat ? Waarschijnlijk wel.

LR