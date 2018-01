Het gaat inderdaad wel erg hard. Dit jaar mag een ware winstexplosie bij de bedrijven laten zien, om dit waar te maken? Het is wel zo dat de beurs het nooit goed kan doen. Als ze stijgt is het een bubbel en als ze daalt is beleggen stom.

Stock markets going vertical, hit fresh highs this week as Goldilocks narrative prevails in New Year. Global equities now worth $83tn, equals to around 107% of global GDP. pic.twitter.com/UJif2ayozA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 6 januari 2018

Heel leuk allemaal, maar de beurs wil zo maar niet goedkoper worden:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 18.4, above the 10-year average of 14.2. https://t.co/H1eD5YXUan pic.twitter.com/V9eslsHPQ3 — FactSet (@FactSet) 8 januari 2018

Heel voorzichtig beginnen we deze week met het Q4-cijferseizoen met onder andere omzet Takeaway en een complete 2017 rapportage van JPMorgan Chase, Wells Fargo en BlackRock. Hallo, da sind wir wieder! Deutsche Bank moest vrijdag winstwaarschuwen, het zal ook eens niet gaat u dan bijna denken.

Wellicht volgen er deze week meer namen die hun winstcijfers over Q4 moeten bijstellen door die nieuwe taxes in de VS. Verder is er deze week een bescheiden macroagenda. Leest u Martin er op na, die gisteren de vooruitblik op deze week voor u schreef, de laatste week voor we echt los gaan met cijfers.

Over naar hier en nu: de koersen draaien weer. Alles weer groen na die verse toppen vrijdag. Weet u nog? De AEX ging met een versche top op de laatste koerstik het weekend in. De dollar houdt het op 1,20 rond en bitcoin krijgt een tik. Japan is alweer een dagje dicht.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws dan, vooral biotechnieuws is er.

Galapagos heeft positieve voorlopige resultaten behaald met een Fase 1b-studie in artrosepatiënten in de VS. Galapagos heeft GLPG1972 onderzocht in een placebogecontroleerde, dubbelblinde studie bij 30 patiënten tussen de 50 en 75 jaar, waarbij knie- en/of heup-artrose werd vastgesteld.

Curetis verwacht dat de Amerikaanse keuringsdienst FDA op korte termijn een besluit neemt over goedkeuring van apparatuur voor de diagnose van infecties aan de luchtwegen. Curetis zegt samen te werken met de toezichthouder om zijn Unyvero-systeem en LRT-cartridge toegelaten te krijgen.

Ablynx heeft een overnamevoorstel ontvangen van Novo Nordisk. De overnameprijs kan oplopen tot 2,6 miljard euro, zo bleek maandag. De overnamesom ligt 44% hoger dan de slotkoers van Ablynx op de beurs in Brussel afgelopen vrijdag.

De FNV schort een 24-uursstaking van het KLM-cabinepersoneel op. Dat maakte de bond bekend nadat zaterdag een principeakkoord werd bereikt over een nieuwe cao.

Kinderopvangorganisatie Gastvrij Nederland neemt branchegenoot MijnGastouderopvang over van Lavide.

Kardan voert vergevorderde gesprekken met verschillende partijen over een verkoop van dochteronderdeel Tahal Group.

Deutsche Bank verwacht over heel 2017 een klein verlies in de boeken te zetten. Dat komt goeddeels door de belastingverlaging die de regering-Trump doorvoert in de Verenigde Staten. Die maken een afschrijving van circa 1,5 miljard euro noodzakelijk.



Analistenadvies:

Wolters Kluwer: naar €50 van €41,10 - Morgan Stanley

Takeaway.com: naar €48 - Jefferies



De shorts, Flow Traders, Galapagos, Gemalto, BAM, Vopak en Philips Lighting:

Goedemorgen! De AFM heeft 9 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 28 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 8 januari 2018



De agenda is wel heel erg kort en dat Duitse cijfer levert een tegenvallende -0,4% op.

08:00 Duitsland fabrieksorders nov 0,5%

11:00 EU detailhandelsverkopen nov 1,3%



En dan nog even dit

De naam TomTom komt in het verhaal niet voor:

Nvidia partners with Uber, Volkswagen in self-driving technology https://t.co/zYT6fHHmkc pic.twitter.com/0E8GN83p4e — Reuters Top News (@Reuters) 8 januari 2018



U kent ook Nederlandse namen:

U.S. oilfield service firms dust off IPO plans as crude prices surge https://t.co/kcv0pKNhSk — Reuters Top News (@Reuters) 8 januari 2018



Goed voor ArcelorMittal...?

Australia forecasts 20 percent iron ore price drop in 2018 as China demand eases https://t.co/hu1skKi9wR pic.twitter.com/7TyAKYAFm3 — Reuters Top News (@Reuters) 8 januari 2018



Eh...

Govtech, lawtech, regtech, fixtech? Test your smarts on the financial-technology boom https://t.co/WE5TqYe1kz — The Wall Street Journal (@WSJ) 8 januari 2018



Nou, dan moeten we het nog wel even over de kleur hebben, Yek!

Why the world will follow China's electric-car rushhttps://t.co/HHzuGeK7pl — The Wall Street Journal (@WSJ) 8 januari 2018



Oh:

SpaceX launches Zuma mission with classified payload for U.S. government https://t.co/XsKNZs3B0d pic.twitter.com/xYI4zgNEs7 — Bloomberg (@business) 8 januari 2018



Voor de centrale-bankliefhebbers:

Fed's monetary policy cornerstone attacked at economists' gathering. Stanford’s Hall calls Phillips Curve a ‘terrible idea’ https://t.co/9Nmyaw8ii2 pic.twitter.com/7JE95kzKw7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 8 januari 2018



Dat zou wat zijn:

A different kind of #Grexit: #Greece's 10-step road map to a bailout program exit in August https://t.co/6UxsqcxFUT pic.twitter.com/WatqAtJS86 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 januari 2018



Wat hebben we hier?

U.S. freezes while Sydney sizzles: world's temperature extremes span 85 degrees Celsius https://t.co/h0N2I6zDmC pic.twitter.com/Kj585NO31J — Bloomberg (@business) 8 januari 2018



Ik kijk niet raar op als dit nog lang gaat duren en misschien wel een issue voor de markten wordt:

Angela Merkel is hemmed in by hard-liners challenging her policy positions https://t.co/ISS5JqorRv pic.twitter.com/MwuBP3aDnj — Bloomberg (@business) 8 januari 2018



Berlusconi could end up holding the aces after Italy's election https://t.co/ZRzQcm5rjG pic.twitter.com/ndXi2nc4qm — Bloomberg (@business) 8 januari 2018



Dat u het weet:

Oprah Winfrey says she has no presidential ambition, following a rousing Golden Globes speech https://t.co/qQ2lox3gLq pic.twitter.com/o5pLnOUKme — Bloomberg (@business) 8 januari 2018



