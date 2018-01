TA: De stier is los!

Een oude en een jonge stier staan bovenop een besneeuwde alp te genieten van de stralende zon.



Plotseling verschijnt er in het groene dal een kudde met dartelende jonge koeien.



Het jonge stiertje raakt er opgewonden van en loeit:

Kom op zegt hij, we gaan er flink op los, we rennen er naar toe en pakken er één.



Kalm aan jonkie zegt de oude stier, ik heb een veel strakker plan.

We lopen er rustig naar toe, dan houden we genoeg energie over voor allemaal.