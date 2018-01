Hosanna!

Halleluja!

Party!!



Famous last words van uitbrandende bullmarkten.

Nu iedere keurslager weer een portfolio heeft en elke patatzaak zijn eigen bubbelcoin uitgeeft terwijl de schrijvende pers iedere terughoudendheid verloren heeft en met het schuim in de mondhoeken uitflipt bij iedere groene candle die er langskomt lijkt me de zijlijn langzaamaan wel the place to be.



De collectieve rabiës die nu werkelijk epidemisch woedt kan heel makkelijk de AEX nog naar de 600 drukken, zó is het niet, Maar nog dit kwartaal is de amfetamine op. En dan kun je lachen.