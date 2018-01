Slotcall: Verbluffend

Tegenvallend Amerikaans Payroll Report en ISM non-Manufacturing Index vandaag, maar niets kan de beurspret momenteel drukken. Leest u de standen zelf maar, de AEX'sjes gaan lekker het eerste weekend van 2018 in:

Verse top voor #AEX prijsindex en all time high voor #AEX herbeleggingsindex: laatste koerstik deze week op Damrak is de beste pic.twitter.com/KiaGNMCoCK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 januari 2018

Is er beurseuforie aan het ontstaan? Kan maar zo. Zeg maar waar we staan: optimisme? Opwinding? Euforie? Het vervelende is dat in de regel juist de laatste bewegingen om en rond toppen en bodems - die we pas achteraf weten - de meeste koerswinst zit. Nu al winst nemen en uitstappen kan dus duur zijn.

Dan nog iets. Ook optimisme, opwinding en euforie kunnen lang duren. Deze bullmarket is al een kat met negen levens gebleken. Zo logisch als het achteraf misschien ook mag lijken... Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik heb mij eigenlijk over iedere stijging verbaasd sinds AEX 194,99 in maart 2009.

Deze grafiek komt u trouwens, als u klant bent bij IEX, dit weekend al in uw brievenbus tegen. Geen paniek, volgende week ziet u deze hele - nieuw! - IEX Outlook 2018 in dit theater. We hebben er ruim een maand hard aan gewerkt - sorry voor ietwat weinig content op de site - maar we zijn er trots op.

Bréééde markt

Genoeg nu, dit is een weekslot en dan krijgt u alweer lijstjes van ons. Eerst het Damrak:

AEX deze week, deze maand en dit jaar: +2,5%

AMX deze week, deze maand en dit jaar: +2,2%

AScX deze week, deze maand en dit jaar: +1,2%

AEX herbelegginsindex deze week, deze maand en dit jaar: +2,5%

Dan onze koersenballenbak, waar we gewoon appels, peren, aandelen, rentes, volatiliteit, grondstoffen en valuta op een hoop gooien. Verdorie, toch weer bitcoin en verder vooral aandelen die de show stelen.

Ja, u ziet het goed. De volatiliteit krijgt weer een vuile schop van achteren van Mr. Market.

AEX

In de AEX steelt schuldenkoning (doet verder iets met telecom ofzo) Altice de show, maar Randstad kan er ook wat van. Grote gemene deler is dat cyclische aandelen het beter doen dan defensieve.

AMX

Dat geldt door de bank genomen ook voor de AMX. Lieve help, Besi buikschuift gewoon 2018 in, Aperam laat zich ook niet onbetuigd en oh jee, Let it Snow Traders...

AScX

In de AScX knapt vandaag Probiodrug uit haar reageerbuis, we weten niet waarom. Let op Ordina dat misschien uit haar schoonheidsslaapje van een jaar breekt. Verder ook hier veel fraaie winnaars en beperkte verliezers.

Zondag verzorgt Martin de vooruitblik op komende week, met onder meer cijfers van Takeaway, JPMorgan Chase, Wells Fargo en BlackRock. Gokje: deze grootste vermogensbeheerder ter wereld meldt meer dan $6 biljoen dollar onder beheer. Dank voor uw bezoek en reacties en prettig weekend.