Alstublieft, de IEX Watchlist 2018

De IEX Beleggersdesk geeft aan het begin van dit nieuwe beursjaar inzicht in de belangrijkste beleggingsthema's en de aandelen die ze met extra grote aandacht gaat volgen: de IEX Watchlist 2018.

Koersen voorspellen kan niemand. Over twaalf maanden weten we, tot twee cijfers achter de komma, wat de beste aandelen van dit jaar waren. Maar nu? Wat je nu moet doen is huiswerk. Véél huiswerk, om scherp op het netvlies te krijgen welke ontwikkelingen de grootste kansen bieden.

Gelukkig hebben wij de IEX Beleggersdesk; die heeft de afgelopen maanden precies dat gedaan. Onze analisten gingen op zoek naar de toonaangevende thema’s die in 2018 de grootste kansen bieden. Ze kwamen er tot vijf. Vandaag presenteren we die aan u in een gloednieuwe special: IEX Watchlist 2018.

Vijf grote beleggingsthema's

Waarom een watchlist en geen kooplijst? Niet alle aandelen die in deze thema's een centrale rol spelen zijn direct koopwaardig. Van sommigen is het zelfs nog maar de vraag of ze dat gaan worden. Maar voor de Beleggersdesk staan ze met stip bovenaan het lijstje namen dat dit jaar extra scherp gevolgd gaat worden: de IEX Watchlist, dus.

Dit zijn de thema's die volgens de IEX Beleggersdesk de grootste kansen bieden dit jaar:

Detailhandel in het Amazon-tijdperk.

in het Amazon-tijdperk. Technologie -aandelen blijven een must-have.

-aandelen blijven een must-have. Groeiende vraag naar energie.

Aandelen in een wereld met stijgende rente.

Biotech blijft grote kansen bieden.

In de IEX Watchlist 2018 neemt de IEX Beleggersdesk u in een serie longreads mee langs verleden, heden en vooral toekomst van deze sectoren, en levert bij ieder thema een selectie van aandelen waar veel van wordt verwacht. Arend Jan Kamp legt speciaal voor deze uitgave de hele markt langs de meetlat: hoe duur is die beurs nu eigenlijk?

Watchlist op de deurmat

Uniek in deze productie is de combinatie van fundamentele en technische analyse. Zowel onze fundamentele analisten, onder leiding van Nico Inberg als de technische analisten onder leiding van Royce Tostrams, nemen de aandelen op de watchlist onder de loep.

Hopelijk levert deze Watchlist veel inspiratie op, wij hebben hem met veel plezier gemaakt. En speciaal voor de gelegenheid ook nog eens in een gloednieuwe IEX-jas gestoken. Wij wensen u veel succes met beleggen in 2018!