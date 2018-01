investIQ: Wat voor type belegger bent u? Overig

- advertorial - Besluit u bij uw beleggingskeuzes op basis van logisch en rationeel denken? De waarheid is dat ons brein ons vaak voor de gek houdt. U denkt dat u logisch redeneert, terwijl u in feite instinctmatig handelt. Wat aanvoelt als een geïnformeerde beslissing, wordt in feite beïnvloed door onbewuste denk- en gedragspatronen. Dat gebeurt ook als we belangrijke keuzes maken, bijvoorbeeld hoe we ons geld beleggen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse beleggers zich er terdege van bewust zijn dat kennis nodig is om (beter) te beleggen. 68% is ervan overtuigd dat het goed is meer te leren over beleggen. Daarom heeft Schroders een nieuw online educatieplatform ontwikkeld: investIQ. Bekijk het nieuwe online educatieplatform van Schroders: investIQ >>

Maak betere beleggingsbeslissingen Dit platform biedt een combinatie van inzichten uit de gedragseconomie en beleggingseducatie, om mensen te helpen meer effectieve, beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. De kern hiervan is de investIQ-test, een korte, originele test waarmee u ontdekt wat voor type belegger u bent en u zich bewust wordt van de manier waarop u keuzes maakt. In minder dan acht minuten krijgt u een gedetailleerd rapport waarin staat welke gedragskenmerken u het sterkst beïnvloeden en hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Doe de investIQ-test >>

Ontdek uw onbewuste vooroordelen Ook vindt u hier een aantal korte filmpjes waarin u meer leert over beleggen en de onbewuste vooroordelen die uw beslissingen kunnen beïnvloeden. Wordt u bijvoorbeeld beïnvloed door wat andere mensen denken en doen? Bent u geneigd de kans op succes te overschatten en risico's te onderschatten? Of laat u zich leiden door de angst om juist de verkeerde keuze te maken? Leer hier alles over op investIQ. Bekijk de video’s >>

Deze content is tot stand gekomen buiten de verantwoordelijkheid van de IEX-redactie om. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.