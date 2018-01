Boskalis: Gebed van de baggeraar

Boskalis krijgt vandaag en klein opdoffertje op de beurs in verband met het verlagen van het advies door analisten van ABN Amro. De analisten zien het werk nog niet aantrekken, en verhogen weliswaar hun koersdoel licht (van €26,50 naar €27) maar plakken er nu het etiket Verkopen op.

Hoewel uit de trading update van Q3 inderdaad weinig fantasie sprak, lijken de omstandigheden momenteel wel de goede kant op te gaan. De langetermijnverwachtingen qua klimaatomstandigheden spelen Boskalis in de kaart.

'Gebed van de baggeraar'

In een interview in het FD twee weken geleden zei de voormalige CEO Hans Kraaijeveld van Hemert: 'Kent u het gebed van de baggeraar? Geef ons heden ons dagelijks brood, en één keer in de 25 jaar een watersnood.'

Dat was bij wijze van grap, maar er zit een kern van waarheid in: natuurrampen zorgden in 2017 voor €330 miljard aan schade, meer dan twee keer zoveel als gemiddeld in de afgelopen tien jaar. Geen record overigens, dat was in 2011, met $354 miljard.

Voorproefje

Of je nu gelooft in klimaatverandering of niet, de experts van Munich Re verwachten dat extreem weer in de toekomst vaker voorkomen gaat. Dat houdt in dat landen zich moeten wapenen tegen het wassende water. De olieprijs heeft ook in die zin een gunstig effect voor Boskalis: overheden afhankelijk van die olieprijs hebben weer meer te besteden en kunnen in die zin weer meer investeren.

Daarnaast blijft het een feit dat Boskalis, met haar nettokaspositie, een gunstige uitgangspositie heeft wanneer het werk weer aantrekt. Tot die tijd zal het waarschijnlijk gericht op zoek gaan naar kleine acquisities die de huidige vloot kunnen versterken.

Om nog even op het advies van de ABN Amro analisten terug te komen: zij zien voor 2018 een winst per aandeel van €1,22 en voor 2019 en 2020 resp. €1,43 en €1,87 per aandeel. De consensus onder analisten voor de winst per aandeel voor 2018 ligt een stuk hoger, rond de €1,41.

Projectgedreven

Voor Boskalis is dat altijd lastig inschatten, omdat het werk vaak projectgedreven is waardoor de winst in het ene jaar veel hoger kan uitkomen dan in het andere jaar. In 2015 verdiende de baggeraar bijvoorbeeld nog €3,54 per aandeel en ook in 2013 (€3,09) en 2014 (€4,03) kwam de winst substantieel hoger uit dan nu.

Wij zouden Boskalis als bedrijf graag in de modelportefeuille hebben, maar op dit moment loopt de waardering inderdaad behoorlijk vooruit op de marktomstandigheden. Maar: die marktomstandigheden zijn natuurlijk wel aan het verbeteren. Als je wacht tot die marktomstandigheden optimaal zijn, staat er waarschijnlijk €45-€50. Daar kunnen we niet op wachten.

Dient wel gezegd dat het huidige beurssentiment de koersen van veel aandelen opstuwt naar wellicht onrealistische hoogten en de jaarcijfers straks inderdaad een reality check kunnen worden.

Disclaimer: Inberg heeft geen positie in bovenvermelde fondsen.

