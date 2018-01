Fondsenrondje: Wachten op banencijfers Beurs vandaag

De beurs is in afwachting van de banencijfers van vanmiddag 14:30 uur. Verwacht wordt een toename van 188.000 banen en een werkloosheidspercentage van 4,1%. Het Damrak kabbelt in ieder geval vrolijk voort tot aan die tijd en toont over het algemeen groene koersen, op een enkeling na: Randstad ligt al een paar dagen goed en komt in de buurt van de €55.

Boskalis krijgt een verkoopadvies opgestempeld van ABN Amro met koersdoel €27. Volgens de marktvorsers wordt de huidige stijging in het aandeel niet gedragen door "een vergelijkbare verbetering van de marktomstandigheden".

ING vervolgt haar weg op weg naar €16.

Philips ligt er ook goed bij dit jaar, nu een plusje van ruim 1%.

TomTom herstelt van de dreun die concurrent Here gisteren uitdeelde. Gisteren even onder de €8, nu weer ruim op €8,20.

Kijk die Bammetjes gaan: door de €4. Na de winstwaarschuwing inzake die zeesluis in IJmuiden daalde de koers even naar €3,50.

Nieuwe records op de borden bij BESI: €74 inmiddels. De koersdip ten tijde van de uitgifte van die convertible was een koopmoment...

Flow Traders krijgt nog een klein tikje mee omlaag: gisteren waren er wat zorgen rond MIFID II en de algehele lage volatiliteit helpt natuurlijk ook niet.

Bij de kleinere fondsen valt ForFarmers op, daar zit nog weinig beweging in dit jaar. Blijft in de buurt van een tientje staan.

De PR-machine rond Pharming zet het aandeel weer een paar procent hoger: CEO Sijmen de Vries staat groot in de Telegraaf. Hier leest u iets over dat interview, het zit bij DFT achter de paywall: Topman Pharming: meer nieuws rond Ruconest https://t.co/kPTRFnuEuR #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 5 januari 2018

Nogmaals vanmiddag om half drie is het te doen, dan komen de banencijfers over december uit. Check hier de real-time koersen in onze fraaie, internationale koersenbak:

