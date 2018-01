Een jaartje geleden zaten we weken in spanning of de Dow Jones 20K op het bord kreeg. Gisteren ging in één keer 25K van het bord. Rekent u de stijging zelf uit, maar trek daar als euro-belegger 14% dollar-daling vanaf.

Jaartje geleden 20K en nu alweer 25K. Huidige koerswinstverhouding 22,4 en dividendrendement 2,2% #DowJones pic.twitter.com/9x9sWX36p6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 januari 2018

Waar komt het vandaan? Het lijkt wel alsof alles en iedereen ineens groen en bullish is.

Stampede! Amerikaanse #AAII beleggerssentiment met 59,6 (helaas nog niet in mn Reuters chart) op hoogste niveau sinds... zo'n beetje dotcombubbel #AEX pic.twitter.com/sJXoswHu0K — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 januari 2018

Héél speculatief, maar misschien zitten we in de laatste ruk naar boven van de bullmarket. Samen met bodemen van de markt zijn dit de lucratiefste fases, daar zit de meeste koerswinst. Het kan ook zijn dat de economische en sentiments-revival - want dat is het echt - nog maar net begonnen zijn.

In ieder geval moet de AEX nog 0,7% stijgen tot 557,43, de top van vorig jaar en de bullmarket sinds 2009. Daarboven is 563,98 aan de beurt. Als die sneuvelt, gaan we turven wie als eerste 703,18 durft te roepen, de beruchte top uit 2000. Naar beneden kijken doen we niet meer, toch? :-)

De koersen ogen bescheiden op dit uur, maar kleuren toch weer groen. Er is echter niets dat hard beweegt, zelfs bitcoin niet. Veel nieuws is er nu nog niet en de agenda kent ook zo blanco momentjes.

Pharming gaat dit jaar met meer nieuws komen over onderzoeken naar het gebruik van Ruconest tegen andere indicaties, waaronder het gebruik bij transplantaties en om organen beter te beschermen tegen afstotingsreacties, zei topman Sijmen de Vries.

ICT Groep is een samenwerking aangegaan met batterijleverancier Iwell op het gebied van energieopslagdiensten. Iwell biedt batterij-oplossingen aan woningcorporaties en vastgoedondernemingen die daarmee de energiekosten en CO2-uitstoot reduceren.

De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in december met 7,5% gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, tot bijna 7,8 miljard euro. Ten opzichte van november was er sprake van een daling met 4,4%.

Macy's sluit de deuren van nog eens zeven winkels om de kosten omlaag te brengen. Ook verliezen nog eens 5000 mensen hun baan. De keten kampt met een terugloop van bezoekers in de winkelstraten en stevige concurrentie van onlinewinkels, meldde Financial Times.



De analistenadviezen, die voor Boskalis-Westminster en Randstad hebben wellicht de meeste impact:

Aegon: naar €5,70 van €5,30 euro - JP Morgan

Boskalis Westminster: naar sell van buy en naar €27 van €26,50 - ABN Amro

Galapagos: naar $130 - Jefferies

NN: naar €42,20 van €41,40 - JP Morgan

Randstad: naar overweight van equalweight en naar €60 van €55 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar 2725p van 2635p - Credit Suisse

ASR: naar underweight van neutral en naar €31,9 van €28,30 - JP Morgan

PostNL: naar equalweighr van underweight en naar €4 van €3,20 - Barclays



De sheurts van vandaag zijn Fugro, Galapagos, Gemalto, BAM, Vopak en Wereldhave:



De agenda is klein, maar drie de punten zijn wel raak. Misschien dat Europese inflatie impact kan hebben, het Payroll Report doet dat al lang niet meer.

11:00 EU inflatie CPI dec 1,4%

14:30 VS Payroll Report dec 189K & 4,1%

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index dec 52,9

Lenen lenen betalen betalen:

Global debt hits a record $233 trillion https://t.co/hTXKfSxHap pic.twitter.com/7uPNIEIINp — Bloomberg (@business) 5 januari 2018

Likecoin?

Mark Zuckerberg says Facebook will look into cryptocurrency https://t.co/frlzDh1Uq0 pic.twitter.com/blIO4VVxVg — Bloomberg (@business) 5 januari 2018

Wie zegt u?

Google eyes Chinese e-sports market with $120 million investment in Chushou https://t.co/8NUdFVYLxR pic.twitter.com/ZHlxrPI2dG — Reuters Top News (@Reuters) 5 januari 2018

Verrassend:

Retail's doing so well right now that even Macy's and JC Penney had good holidays https://t.co/WMOu1M0HUH via @gadfly pic.twitter.com/lDzwRpvdlx — Bloomberg (@business) 5 januari 2018

Concurrentie:

The silicon part of Silicon Valley needs to watch out https://t.co/yt5IXzKax0 — The Wall Street Journal (@WSJ) 5 januari 2018

Adieu:

Former Uber CEO Travis Kalanick stands to reap about $1.4 billion from sale of stake to SoftBank https://t.co/HwQjzvPg0G pic.twitter.com/Fn4NI3iLV6 — Bloomberg (@business) 5 januari 2018

Hij ziet er in ieder geval saai uit :-)

How will new Vanguard CEO Tim Buckley handle the firm's success? https://t.co/whea4KU3EQ via @gadfly pic.twitter.com/9udZXG2aQ5 — Bloomberg (@business) 5 januari 2018

Mr. Market trekt zich nooit zoveel van polls aan, maar vooruit:

U.S. dollar troubles not over yet, but 2018 to be a better year - Reuters poll https://t.co/AaIiPvVG61 pic.twitter.com/k2EUCi6mPT — Reuters Top News (@Reuters) 5 januari 2018

De zon trekt zich hier weer niks van aan:

Clouds drift over US solar industry https://t.co/lKZrNLB8Rz — Financial Times (@FT) 5 januari 2018

Olie dan maar weer?

Breaking News: The Trump administration will allow new offshore oil and gas drilling in most U.S. waters, opening access to more than 100 million acres https://t.co/xIInkJsfVP — The New York Times (@nytimes) 4 januari 2018

Opvallend:

Fewer people are willing to pay more for flashier smartphones--bad news for many of Asia’s component makers https://t.co/mff1WNEQ14 — The Wall Street Journal (@WSJ) 5 januari 2018

Ik had het er al over. Hebben we nog +20% tegoed?

A major S&P ratio has a whiff of 1929. Is this a bubble yet? https://t.co/9AL3vrGlYr — Financial Times (@FT) 5 januari 2018

Klinkt veel:

Apple says developers earned 30% more from app store in 2017 https://t.co/syBNHxmRUV pic.twitter.com/LDcK40Yfgs — Bloomberg (@business) 5 januari 2018

In dat restaurant wil ik wel sushi:

Tuna goes for $323,000 at Tokyo fish market's final New Year auction https://t.co/0v86QFbMfG pic.twitter.com/Err8vQugJa — Reuters Top News (@Reuters) 5 januari 2018

Rarara .. waarom blijft #Tesla produtie zo laag?

Batterijen, dus, bij gebrek aan een andere factor. pic.twitter.com/1V0jQudFGc — Tom Simonts (@TSimonts) 4 januari 2018

