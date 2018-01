Update 09:35 uur: Chip-perikelen

En u? Onze telefoons en laptops doen het nog, maar we hebben geen idee of er iemand mee leest.

Intel says performance impact of security updates not significant https://t.co/6tBmnbZPm2 pic.twitter.com/PNC4CtZw4U — Reuters Top News (@Reuters) 5 januari 2018

Apple says all Macs, iPhones and iPads are affected by chip security flaws unearthed this week @markgurman https://t.co/1M68Sj0TeM pic.twitter.com/UzZMaSb8cZ — Bloomberg Markets (@markets) 5 januari 2018

Update 09:25 uur: Gonggg

Gefeliciteerd AFS, dat letterlijk vijf meter onder de gong kantoor houdt.

Voor de verkregen vergunning om als eerste in Nederland te opereren als 'Organized Trading Facility' opende AFS Group vanochtend de handel aan Beursplein 5 #AFS #OTF #Beurs #AEX pic.twitter.com/yliTIq6Nbr — Euronext Amsterdam (@aexnl) 5 januari 2018

Update 09:20 uur: BBP China

Aldus het officiële persbureau:

China revises 2016 GDP down 0.07 pct based on its final verification.

China revises each year's GDP twice in the preliminary and final verifications as more information becomes available #ChineseEconomy https://t.co/sYBX35zqOY pic.twitter.com/FlDzULeUwm — China Xinhua News (@XHNews) 5 januari 2018

Update 08:45 uur: Oliewaarden

Als Michel het zegt... Intussen zet ABN Amro Boskalis Westminster op verkopen.

Update 08:30 uur: Azië over het algemeen hoger

Groene cijfers in Azië waaar de meeste indices kalmpjes aan doorstijgen.

Global risk rally continues as investors around the world pile into equities at the start of 2018 amid robust econ data from the US to Europe to China. Asia shares near record high. Dollar weak as US job, wage data awaited. #Bitcoin fluctuates around $15k. pic.twitter.com/L05A2GgVUd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 januari 2018

Update 08:30 uur: Duitse detailhandelsverkopen flink omhoog

Uit cijfers van het Duitse Destatis blijkt dat op maandbasis de detailhandelsverkopen in november met 2,3% zijn gestegen. Op jaarbasis zelfs met 4,4%.

Update 08:30 uur: Greenyard en Dole geen match

Overname gesprekken tussen Dole Food en het Belgische Greenyard zijn afgeketst.https://t.co/NVziBSxLh1 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: Boren in kustwater VS

Het voorstel is om 47 mogelijke veilingen te houden voor boorrechten voor in de wateren rond de VS, Alaska uitgezonderd.

Trump to propose opening almost all U.S. coastal waters to oil drilling, sources say https://t.co/cKQ84mVJc5 pic.twitter.com/LeK1QAPVD9 — Bloomberg (@business) 4 januari 2018

Update 08:00 uur: van 19K naar 25K

Ene Donald Trump heeft de records even voor ons op een rij gezet...

MAKING AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/iONbr1DkVk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: TiGenix van de beurs

Het Japanse Takeda Pharmaceuticals brengt een bod uit op het Beligsche biotechbedrijf TiGenix van €1,78 per aandeel. Slotkoers gisteren was €0,98.

Bod op Belgische biotech #Tigenix van €1,78 in cash. Slotkoers gisteren €0,98.

IPO in 2007 op €5,- pic.twitter.com/6Rn9L3vgXZ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: Shortsell

O.a. Fugro, Galapagos en Wereldhave...

De AFM heeft gisteren 8 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 26 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen