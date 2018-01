Liveblog: AEX, Boskalis en Payrolls

Update 17:15 uur: Ober, óóóber!

wat een mooie beurs, niks meer aan doen. IJs en weder dienende [lachpauze] sluiten we het blog maar af met ene paar leuke plaatjes van het onvolprezen Hedgeye.

THE MACRO SHOW LIVE NOW



For insight on the Nasdaq's freshly squeezed all-time highs, join CEO @KeithMcCullough & @HedgeyeDDale now.



Get on board: https://t.co/AvFnRLSqnT pic.twitter.com/4x92OqZMXi — Hedgeye (@Hedgeye) 3 januari 2018

Buy the... wattuh?! Natuurlijk nog een uitsmijter :-)

Our message all year long was (and remains) ... buy the dip. @KeithMcCullough pic.twitter.com/nIYDo5Nqui — Hedgeye (@Hedgeye) 3 januari 2018

Update 16:15 uur: Ice Tea Coin

Kopje thee iemand...?

The iced tea company that pivoted to blockchain is selling $8.4 million of shares to buy bitcoin mining machines https://t.co/S1DwSiBaTC pic.twitter.com/dbWf5B0bRT — Business Insider (@businessinsider) 5 januari 2018

Update 16:00 uur: Nieuwe top AEX

De bullmarket anno maart 2009 is weer bevestigd, de AEX zet weer een nieuwe, hogere top neer. De AEX herbeleggingsindex heeft nu nieuwe all time high 1799,99 staan :-)

Bingo, #AEX zet nieuwe bullmarket (anno maart 2009) top neer, was 557,43 v vorig jaar. Volgende piketplaatje is 563,94 uit 2007 pic.twitter.com/otLzwnvrDr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 januari 2018

Update 14:30 uur: Payroll ReportBig Oil

Tegenvaller:

#PayrollReport VS dec: 148K nieuwe banen, 4,1% werkloosheid en +0,3% loongroei (verwacht 190K, 4,1% en +0,3%) #AEX #nfp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 januari 2018

Niet in beeld, rentes dalen drie basispunten.

Dollar is r niet blij mee pic.twitter.com/Tge7ivEbmr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 januari 2018

Dit cijfer kwam ook om 14:30 uur uit en doet de dollar vast ook geen goed.

U.S. trade deficit is widest in almost six years https://t.co/CwBQF6PEws pic.twitter.com/gSNCi8NKc0 — Bloomberg Markets (@markets) 5 januari 2018

Update 14:05 uur: Big Oil

Ja, Shell wordt ook genoemd.

Investors sense opportunities in Big Oil - but mind the gap https://t.co/oTjLFZlTI3 pic.twitter.com/Q4l5QvIiTN — Reuters Top News (@Reuters) 5 januari 2018

Update 13:20 uur: Trump Tax

En de volgende, volgende week - de laatste voor het KW4-cijfersezioen los gaat - wellicht meer.

Morgan Stanley to take $1.25 billion hit in the fourth quarter from the tax bill https://t.co/Ym7OYUXed5 — Reuters Top News (@Reuters) 5 januari 2018

Update 13:10 uur: AEX 557,07

De bullmarket zet bijna een nieuwe top neer, 557,3 is de te kloppen stand:

Moet #AEX 557,07 in plaatje zijn, maar dat mag pret niet drukken. Nieuwe top en dit is de op één na grootste bullmarket ooit (via @edkloosterhuis) pic.twitter.com/sBXG31Qa2e — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 januari 2018

Update 12:00 uur: De hoge nood van Heijmans

Wat?! Eerst marges verhogen, dan pas naar de wc :-)

Ben je benieuwd hoe onze kraanmachinisten ?? naar de wc gaan of wat hun uitzicht is? Check dan deze ? nieuwe vlog van Chantal. pic.twitter.com/pJ3JBIVxog — Heijmans (@heijmansnl) 5 januari 2018

Update 11:50 uur: AEX in en op top

De AEX prijsindex schurkt tegen 557,43, de top van 2017 en deze bullmarket. De herbeleggingsindex is al een paar stapjes verder, lang leve herbelegd dividend.

#AEX herbeleggingsindex, ofwel 'Nederlandse #DAX', zet nieuwe all time high neer. Sinds start in 1983 deed ding ruim 11,2% pj, prijsindex 7,5%. pic.twitter.com/LG2k53vLR8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 januari 2018

Update 11:00 uur: EU inflatie

Met 1,4% in de prik:

Update 11:00 uur: AkzoNobel

Ouwe koeien en gedane zaken nemen geen keer, maar oordeel vooral zelf.

Twee ex-Akzo-topmannen reageren tien jaar na de geruchtmakende verkoop van Organon: 'AkzoNobel had Organon nooit moeten verkopen' https://t.co/6aFgKFvrcg — de Volkskrant (@volkskrant) 5 januari 2018

Update 10:45 uur: Even tussendoor...

LOL!

I DONT UNDERSTAND BITCOIN ???? pic.twitter.com/nqZLI9eHHX — Coolman Coffeedan (@coolcoffeedan) 3 januari 2018

Update 10:35 uur: Battle of the yields

Volgens onze (Reuters) data is het nog altijd 2,2% versus 2,0% voor de S&P 500, maar dat de Amerikaanse rentemarkt draait, is duidelijk.

Oops. 2y US yields have just surpassed S&P 500 dividends for the first time since 2008. https://t.co/2E86W7PpW2 pic.twitter.com/DEWSeNtLDL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 januari 2018

Update 09:35 uur: Chip-perikelen

En u? Onze telefoons en laptops doen het nog, maar we hebben geen idee of er iemand mee leest.

Intel says performance impact of security updates not significant https://t.co/6tBmnbZPm2 pic.twitter.com/PNC4CtZw4U — Reuters Top News (@Reuters) 5 januari 2018

Apple says all Macs, iPhones and iPads are affected by chip security flaws unearthed this week @markgurman https://t.co/1M68Sj0TeM pic.twitter.com/UzZMaSb8cZ — Bloomberg Markets (@markets) 5 januari 2018

Update 09:25 uur: Gonggg

Gefeliciteerd AFS, dat letterlijk vijf meter onder de gong kantoor houdt.

Voor de verkregen vergunning om als eerste in Nederland te opereren als 'Organized Trading Facility' opende AFS Group vanochtend de handel aan Beursplein 5 #AFS #OTF #Beurs #AEX pic.twitter.com/yliTIq6Nbr — Euronext Amsterdam (@aexnl) 5 januari 2018

Update 09:20 uur: BBP China

Aldus het officiële persbureau:

China revises 2016 GDP down 0.07 pct based on its final verification.

China revises each year's GDP twice in the preliminary and final verifications as more information becomes available #ChineseEconomy https://t.co/sYBX35zqOY pic.twitter.com/FlDzULeUwm — China Xinhua News (@XHNews) 5 januari 2018

Update 08:45 uur: Oliewaarden

Als Michel het zegt... Intussen zet ABN Amro Boskalis Westminster op verkopen.

Update 08:30 uur: Azië over het algemeen hoger

Groene cijfers in Azië waaar de meeste indices kalmpjes aan doorstijgen.

Global risk rally continues as investors around the world pile into equities at the start of 2018 amid robust econ data from the US to Europe to China. Asia shares near record high. Dollar weak as US job, wage data awaited. #Bitcoin fluctuates around $15k. pic.twitter.com/L05A2GgVUd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 januari 2018

Update 08:30 uur: Duitse detailhandelsverkopen flink omhoog

Uit cijfers van het Duitse Destatis blijkt dat op maandbasis de detailhandelsverkopen in november met 2,3% zijn gestegen. Op jaarbasis zelfs met 4,4%.

Update 08:30 uur: Greenyard en Dole geen match

Overname gesprekken tussen Dole Food en het Belgische Greenyard zijn afgeketst.https://t.co/NVziBSxLh1 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: Boren in kustwater VS

Het voorstel is om 47 mogelijke veilingen te houden voor boorrechten voor in de wateren rond de VS, Alaska uitgezonderd.

Trump to propose opening almost all U.S. coastal waters to oil drilling, sources say https://t.co/cKQ84mVJc5 pic.twitter.com/LeK1QAPVD9 — Bloomberg (@business) 4 januari 2018

Update 08:00 uur: van 19K naar 25K

Ene Donald Trump heeft de records even voor ons op een rij gezet...

MAKING AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/iONbr1DkVk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: TiGenix van de beurs

Het Japanse Takeda Pharmaceuticals brengt een bod uit op het Beligsche biotechbedrijf TiGenix van €1,78 per aandeel. Slotkoers gisteren was €0,98.

Bod op Belgische biotech #Tigenix van €1,78 in cash. Slotkoers gisteren €0,98.

IPO in 2007 op €5,- pic.twitter.com/6Rn9L3vgXZ — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: Shortsell

O.a. Fugro, Galapagos en Wereldhave...

De AFM heeft gisteren 8 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 26 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 5 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen