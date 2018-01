TA: Alle uptrends succesvol getest

Technisch bezien heeft de Nederlandse beurs de opwaartse trend bevestigd met weer een hogere bodem. De AEX is opgeveerd vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal. Dit fenomeen zien we ook bij de andere Europese beurzen.

Wall Street oogt technisch zeer sterk. De Dow beweegt in uncharted territory, dus we hebben geen referentiepunten om te beoordelen waar de markt heen kan. Voor de Dow heb ik een eerste koersdoel berekend rond 27.500, dat is nog een kleine 10%. Ik verwacht dit koersdoel op korte termijn. Op langere termijn verwacht ik niveaus van meer dan 32.000.



In het rapport 'AEX naar 1000 punten' dat een jaar geleden is uitgebracht, heeft de TA-desk aangegeven dat Wall Street de Dow, de S&P 500 en de Nasdaq sterke positieve technische plaatjes laten zien. Hierin signaleerden we sterke meerjarige technische signalen die tot ver in het volgende decennium effect zullen hebben. In dit rapport van begin 2017 is voor de Dow een koersdoel van 25.000 punten aangegeven. Dit niveau is gisteren dus bereikt.







Geslaagde pullback AEX

Technisch is de AEX-uptrend van de afgelopen twee jaar intact. De onderkant van dit stijgende trendkanaal heb ik op de grafiek hieronder met een rode stippellijn gemarkeerd. In de eerdere dip van eind 2017 (eind november/begin december) wist de AEX eveneens een hogere bodem te vormen, die de stijgende trend heeft gevalideerd.

Zolang de koers boven de voorgaande toppen rond 531,05 (gevormd op 2 juni) weet te blijven, is het positieve technische beeld intact. Bij een daling hieronder zou ook de trend breken. Weerstand ligt rond 563,98 (gevormd op 13 juli 2007). Op de langetermijngrafiek heeft de AEX nu een hogere bodem gevormd. Omdat deze bodem boven de recente koerstoppen ligt, beoordeel ik de recente terugval als een geslaagde pullback.

Beleggers stappen steeds hoger in

De stijgende koersbodems, die sinds begin 2016 zijn gevormd (binnen de stijgende trend), geven aan dat beleggers op steeds hogere niveaus durven in te stappen en blijven bijkopen. Na de februaribodem van begin 2016 rond 380, is er een hogere bodem gevormd rond 409,23, daarna een rond 436,28, een op 476,71 en ten slotte de laatste rond 506.



Technisch beschouw ik elke grotere correctie als een koopkans, ook de huidige. De 200-dagenlijn van de AEX-index (rode doorlopende lijn) laat een opwaarts verloop zien. Dit valideert de positieve technische conditie van de beurs.

Bovendien worden alle correcties van de AEX boven haar 200-dagenlijn opgevangen, ook de recente dip, wat als een sterk teken geldt. Het koersdoel ligt rond 609, maar eerst moet de AEX de top van 13 juli 20017 rond 563,98 zien te breken.







Duitse beurs blijft positief

Ook de DAX heeft in de correctie van begin 2018 de onderkant van het stijgende trendkanaal succesvol getest. Ook in deze correctie wist de DAX-index een hogere bodem te vormen binnen de stijgende trend.

Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, blijft het pullbackscenario intact. Hiermee wordt het positieve technische beeld bevestigd. Er ligt steun op 12.837,30 (gevormd op 15 mei 2017). Weerstand ligt rond 16.500 (berekend koersdoel).







Wall Street sterk

De Dow Jones index geeft een zeer sterke stijgende trend aan. De fors hogere koersbodems die steeds ruim boven de voormalige koerspieken worden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers in de markt. Wall Street zet steeds 2 of 3 stappen vooruit, tegenover telkens slechts 1 stapje terug.

Binnen de opwaartse trend is er ruimte richting weerstand 27.500,00 (berekend koersdoel). Steun ligt rond 24.101,24 (gevormd op 7 december 2017).







Nasdaq Composite index

De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, oogt eveneens ijzersterk. Koersbodems worden voortdurend ver boven voorgaande koerspieken gevormd en dat is extreem positief. Ook de Nasdaq zet steeds tegenover elke 2 of 3 stappen vooruit, telkens slechts 1 stapje terug.

Beleggers gunnen techaandelen telkens slechts een beperkte correctie alvorens opnieuw in te stappen of bij te kopen. Koersdoel handhaaf ik rond weerstand 7.600,00 (berekend koersdoel). Enkel bij een terugval onder steun 6.667,31 (gevormd op 15 november 2017) verzwakt het beeld.