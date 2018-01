Slotcall: Verder omhoog

Opnieuw een dag van fraaie winsten op de internationale beurzen. De victorie begon in het Verre Oosten, waar de Japanners aftrapten met een plus van 3,3%. Europa nam het stokje, zij het in wat bescheidener vorm, over met stijgingen tussen 0,4% (Zwitsers) en 2,35% (Italië) waar het negatieve sentiment rond banken van gisteren weer aan het wegebben is.

Kijken we naar de AEX: die plust vandaag 5 punten oftewel 0,86% en komt uit op 554,06. Dit jaar hebben staat er al een winst te pakken van bijna 2%. De euro corrigeerde gisteren licht richting 1,20 maar vandaag gaat de grote versnelling er weer op en stijgt tot 1,207. Meestal dalen Europese beurzen als de eurodollar oploopt, vandaag gaat het hand in hand dezelfde kant op. er liften dapper mee.

Kansrijke grondstoffen voor 2018 https://t.co/Osf8Um6Tmz via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 4 januari 2018

Wat is het verhaal van de dag? Er zijn er meerdere. In de VS gaat het over Intel: niet zozeer de beveiliging van de chips die niet deugt, wel dat de CEO aandelen verkocht voordat het nieuws rondom die chips wereldkundig werd.

Op onze eigen beurs dan. TomTom is vandaag het kind van de rekening. Gedroomd partner Bosch duikt opeens in bed met concurrent HERE. Het neemt net als bandenleverancier Continental een belang van 5% in de kaartenmaker die ooit als Navteq door het leven ging, door Nokia opgekocht werd voor $8,1 miljard en vorig jaar door de Finnen werd doorgeschoven naar drie Duitse autoconstructeurs.

Ds. Kamp heeft preek voor #TomTom beleggers en iedereen die anderen schuld geeft v eigen 'verkeerde' beleggingen https://t.co/e13B53e3z1 #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 januari 2018

Een ander verhaal dan. Pharming maakte vanochtend bekend dat het opnieuw een groot deel van de nog uitstaande convertible heeft omgezet in aandelen. Er komen 25 miljoen nieuwe aandelen bij en een ander deel wordt afgelost in cash. Dat kost de Leidse farmaceut €1,9 miljoen.

Er staan momenteel 579 miljoen aandelen uit, met nog een uitstaande positie aan convertibles van €800.000. En passant maakte Pharming nog even de kaspositie bekend, die bedraagt per vandaag €56 miljoen. Pharming daalt vandaag ruim 4%.

Pharming rekent af met convertible #Pharming https://t.co/obKmSvaZ4f — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 4 januari 2018

SBM Offshore

Dan SBM Offshore. Dat stijgt met 2,7% vandaag naar 15,54 en dat is een terugkeer naar de koers van voor de derde november, toen de Schiedammers bekendmaakten dat de schikking in Brazilië nog niet erg op schoot.

Inmiddels is er goede hoop dat het wél voor de bakker komt. Petrobras zelf heeft ook haast, want dat schikte en schokte gisteren met de Amerikaanse justitie en gaat $2,95 miljard aftikken om Amerikaanse beleggers te compenseren.

Philips Lighting

Een mooie stijger in de midcap is Philips Lighting. Dat komt goed uit, want het zou niet vreemd zijn als moeder Philips binnenkort opnieuw een deel van haar belang (Philips heeft nog 29%) wil lozen. Bij de vorige tranche maakte Philips €32 en sprak een lock-up af van 60 dagen. Vanaf 28 januari mag het weer een volgend deel, of misschien wel alles, verkopen.

Bij de kleinere AScX-index zien we veel kleine stijgers van 0,5 tot 2%, zoals Basic-Fit, ICT Group en Nedap. Een opvallende stijger bij de lokale aandelen is Holland Colours. Het pigmentaandeel kleurt vandaag helgroen met een winst van 8%. Martin Crum van de IEX Beleggersdesk vindt er dit van:

Wall Street

Kijken we nog even naar Wall Street. Daar staan de indices mooi in de plus, de Dow Jones komt iets terug van eerdere winsten maar noteert nog steeds boven de 25.000 punten grens. Nasdaq en S&P500 doen het kalmpjes aan met winsten van 0,16 en 0,36% winst.

Morgen om 14.30 uur worden de banencijfers over december bekendgemaakt. Live te volgen op IEX.nl. Fijne avond en tot morgen. PS: voor de liefhebbers: Miss Bitcoin Madelon Vos gaf vandaag een uitleg van de nieuwe beurstermen inzake bitcoin en aanverwante artikelen:

Een HODL-er is dus eigenlijk een bagholder die nog van niets weet...??@Misssbitcoin #bitcoin https://t.co/eS0JaFdG82 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 4 januari 2018

De stelling in bovenstaande tweet deugt natuurlijk niet, en is eerder andersom: een bagholder is een HODL-er die nog van niets weet.

Morgen zijn we er weer, een fijne avond allemaal.