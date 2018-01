AJK:



Wie had tijdens de Lehman Brothers crisis of in maart 2009 op AEX 200 gedacht dat de index nu op 550 zou staan?





Dit is je reinste onzin hé?!



Want met Financiële Steroïden en rente verlagingen..



dus géén Spaarrente en hoge vermogensbelastingen..



Na 2008..



zijn de Koersen gestegen en stijgen ze nog steeds door..



Van Marktwerking (behalve Creed!) is allang geen sprake meer..



Quants??!



Alles wordt georkestreerd, geregisseerd en gecontroleerd.



De vraag is niet of het verkeerd afloopt..



Maar wanneer het verkeerd afloopt..



But if you can't beat them.. Join them! (wel met SL uiteraard!) ;)



En laat er een (tijdelijk?!) verbod op de Short producten komen!!