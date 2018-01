TomTom en de grote boosdoeners

Wie had dit in 2010 en 2011 gedacht? Zo zijn er op de beurs iedere dag weer talloze voorbeelden van always expect the unexpected. Kijk alleen maar naar de AEX zelf. Wie had tijdens de Lehman Brothers crisis of in maart 2009 op AEX 200 gedacht dat de index nu op 550 zou staan?

Niemand, we gingen ten onder. Ja, voorspellen kan een dure hobby zijn op de beurs. Het gaat niet alleen om direct verlies. Reken maar uit hoeveel rendement u hebt gemist, omdat u bijvoorbeeld de AEX of de S&P 500 al jaren bubbel vindt en langs de zijlijn staat. Dit maakt u niet met een of twee dipjes goed.

A different kind of #Grexit: In 2018, #Greece might finally exit its bailout programme as the country has regained access to mkts & recovery gathering speed, HSBC says. BUT 'clean' exit might prove challenging if #eurozone fails to deliver substantial & credible debt relief. pic.twitter.com/vF7VF1e5nA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 januari 2018

Wie heeft het gedaan?

To the point nu: ik ga het niet zozeer over TomTom hebben, als wel over u. Lees vrolijk mee als u dit aandeel niet hebt, maar wel boos of gefrustreerd bent over een ander item dat niet beweegt zoals u dat voor ogen had, of volgens u zou moeten bewegen. Vooral als u daar iedereen de schuld van geeft, behalve uzelf.

Wanneer is het begonnen? Laat ik het legendarische toen nog SNS Securities advies van oktober 2012 als startpunt nemen. Analist Martijn den Drijver schreef dat Apple met haar toen Maps-problemen een overnamekandidaat voor TomTom zou zijn, dat toen zo rond €3 à €3,50 handelde. SNS noemde €5 euro als prijs.

Sindsdien geldt TomTom als overnamekandidaat en gebeurde er iets wat... Hoe zeg ik dat? Het lijkt er op alsof op Beursplein 5 altijd een of twee aandelen zijn, waar iets mee is, waar iedereen op en in zit, dat alle gemoederen bezig houdt en waar het soms zelfs sektarisch wordt. Tegenspraak wordt niet geduld.

Op IEX hadden we dat met Baan, Pharming, Versatel, Getronics, Crucell, Imtech, TomTom en weer... Pharming. Tot beleggersfanclubs en -stichtingen aan toe. Is ook zo, verzucht u als IEX-veteraan. TomTom ook. Appeltje-eitje sinds 2012 dat het fonds wordt overgenomen. Durf het maar op het forum tegen te spreken.

Rendement

Enige vragen zijn voor hoeveel - maar zeker minimaal 20 euro - door wie en wanneer. Tot dusverre niet dus. En vandaag is het weer kommer en kwel op het koersenbord, want Bosch, dat ook lijntjes met TomTom heeft en Continental gaan met concurrent HERE in zee. U ziet de koers, dat bericht komt hard aan.

Ik kijk niet op het forum, maar maak op Twitter ruzie met TomTommers. Want alles en iedereen heeft het gedaan, behalve dat zij zelf een verkeerde beleggingsbeslissing hebben genomen. Dat kan de beste gebeuren, vraag Warren Buffett maar naar Tesco. Echter, die verkocht ie meteen en keek nooit meer om.

Intussen hebben mijn Twitter-TomTommers in de loop van de jaren iedereen de schuld gegeven dat er nog geen overname van TomTom was. Er zitten zelfs trends in. Eerst waren vooral de shorters de grote boosdoeners, toen de media (ik weet er zelf alles van...) en tegenwoordig is de board vooral verantwoordelijk.

Enfin, strikt genomen hebben de eerste overnamekopers geen reden tot klagen. Dit is TomTom versus de AEX en de AEX met herbelegd dividend sinds dat Apple verhaal van SNS Securities. U ziet ook dat de gemiddelde instapper sinds 2015 op dood geld zit. En dat met die stijgende beurzen. Ja, dat is frustrerend.

Duur

Strikt fundamenteel gezien is TomTom op de huidige koers duur tegen 40 keer de verwachte winst 2018.. Het geeft aan dat er overnamefantasie is ingeprijsd? Misschien dat dit ook potentiële gegadigden tegenhoudt, omdat ze op een toch al dure beurs niet zoveel zin hebben een premie op een premie te betalen.

Helaas voor u, hoe stellig u ook in uw overtuiging bent dat uw visie op en scenario's voor TomTom uitkomen, er staat nergens in het beursreglement of wet dat dit moet. Fusies en overnames is zoals alles op de beurs: compleet onvoorspelbaar. Mazzel als u geluk hebt en pech gehad als het niet uit komt.

Het is van één de moeilijkste dingen op de beurs: eigen ongelijk toegeven en uitstappen...

Helaas, u hebt tot dusverre pech gehad met (geen overname van) TomTom. Dat is niet dom of stom, maar is gewoon zo. Ga op de blaren zitten en houd op met zeuren. Maak anders uw beleggingspropositie compleet opnieuw. Simpel: als u ze nu niet had, zou u ze nu voor zeg 8 euro kopen? Zo nee, wegwezen. Punt uit.

Succes met TomTom en succes TomTom, want ik hoop ook van harte dat het helemaal goed komt met dit bedrijf, dat zo dapper stand houdt temidden van al die tech-juggernauts.