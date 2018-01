Mannen, ouderen en Flevolanders meest succesvol

De Turbocompetitie 2017 is ten einde! Tijd dus voor een terugblik: welke beleggers leverden gedurende het jaar mooie prestaties in de beurscompetitie en welke beleggers moesten hun meerdere erkennen in andere groepen?

Battle of the sexes

Het jaar begon goed voor vrouwelijke beleggers. Zij sloten de eerste beursmaand van 2017 af met een plus van 1,4% tegenover de mannen die bleven hangen op 0,7%.

Een goed begin is het halve werk zou je denken. Niets bleek minder waar. Hoewel vrouwen ook na de tweede maand nog op een voorsprong stonden, leggen zij het sinds het tweede kwartaal af tegen de mannen en moeten zij ook aan het eind van 2017 in mannen hun meerdere erkennen. Vrouwen eindigden het jaar op een verlies van gemiddeld 2,5%, tegenover mannen die gemiddeld 0,16% in de plus eindigden.

Ouderen leveren topprestatie

Verder zetten ouderen in 2017 al snel de toon: beleggers van 70 tot 75 jaar staan na de eerste maand bovenaan met een rendement van 1,8%, terwijl 15- tot 20-jarige beleggers in januari een gemiddeld verlies van 3,5% optekenen.

Wanneer de competitie vier maanden onderweg is, prijken 75- tot 80-jarigen bovenaan met een rendement van 3,6% en bezetten beleggers van 70 tot 75 en die van 80 tot 85 respectievelijk de tweede en derde plaats.

Ook na de zomermaanden zijn het nog steeds de oudere beleggers die - qua leeftijdsgroepen - het best presteren. Beleggers van 75 tot 80 jaar staan begin september bovenaan met een plus van 5,1% en op de tweede en derde plaats staan beleggers van 85 tot 90 jaar en die van 70 tot 75 jaar met respectievelijke winsten van 3,0% en 1,7%.

Begin november bereiken de ouderen hun piek: 85- tot 90-jarigen staan op dat moment op een plus van 7,4%. Zij blijken uiteindelijk wel de beste beleggers, maar eindigen 2017 met een rendement van 6,7%.

Partij voor de Dieren-stemmers onderaan

De winnaar op provinciaal niveau wist het hele jaar door sterk te presteren. Zo stonden beleggers uit Flevoland al na het eerste kwartaal voor op hun landgenoten met een rendement van ruim 5,3%. Na het tweede kwartaal was hun gemiddelde winst opgelopen tot 5,7%, om het jaar af te sluiten op een winst van 12,5%. Een hele prestatie, zeker als meegenomen wordt dat de groep begin december nog op een rendement van 8,3% staat.

Andere winnaars in de verschillende leagues die we in 2017 hadden, zijn: D66-stemmers (+6,6%), Ford-bestuurders (+7,7%) en golfers (+3,8%). Verliezers waren er natuurlijk ook. Zo eindigden in de categorie bestuurders, Mazda-rijders onderaan (-7,0%). Verder eindigden onder andere hockeyers (-3,8%), beleggers uit Limburg (-7,9%) en stemmers op de Partij voor de Dieren (-11,9%) onderaan in hun league.

Laatste maandwinnaar

Natuurlijk was er ook in de laatste maand van 2017 nog een maandwinnaar die we via deze weg in het zonnetje willen zetten. Speler Bor realiseerde in december een rendement van maar liefst 52,6% en wint daarmee de laatste maandprijs van het jaar: een iPad.