Goedemorgen, daar gaan we weer. De AEX opent mooi hoger vandaag en ondanks lage volumes blijft het voorlopig prijshoudend. De grote Europese indices trekken zich opnieuw op aan positivisme op zowel Wall Street gisteravond als in Japan vannacht.

De Nikkei 225 sloot op hun eerste handelsdag van het jaar 3,3% in de plus, wat een nieuwe high sinds 1992 opleverde.

Party like it's 1991: #Japan's Nikkei rallied >3% on its first trading day 2018 to highest level since Jan1992. pic.twitter.com/JQzIKls67z