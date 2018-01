Hier sla ik toch wel even steil van achterover en dat is nooit handig in Zwitserland. Dit gaat ver en in dit filmpje van 1 minuut zit wat mij betreft meer fantasie dan al die stijgingen bij elkaar. Blockchain is here to stay deel zoveel.

Goedemorgen, het ziet er weer goed uit voorbeurs en er is best wel veel te doen. Hieronder ziet u weer alles wat u moet weten. Intussen blijf ik me verbazen over waar ineens al dat optimisme over economie en beurs vandaan komt. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik heb me ook jarenlang verbaasd over het bearisme op de beurs.

Enfin, fraaie koerswinsten gisteren en weer all time highs op Wall Street. De Dow Jones staat op 0,3% van 25.000, de S&P 500 noteert boven 2700 en de Nasdaq Compositie begint met een zeven. Japan is voor het eerst open in 2018 en het is feest. Bitcoin is in een bréééde bandbreedte aan het zijwaartsen, laat ik het zo maar zeggen.

Onze AEX lijkt aardig te openen. De jaartop 557,84 van 2017 is op schootsafstand, maar op de beurs is het altijd eerst op het bord staan en dan pas geloven, heb ik geleerd. Het belangrijkste nog: de dollar is nu redelijk stabiel net even boven 1,20. Olie stijgt ook maar door. Brent heeft $70 zelfs al in een beetje in zicht.

Het nieuws en daar zitten een paar opvallende buitenlandse berichten tussen! American Express moet winstwaarschuwen als gevolg van de Trump Taxes, Spotify wil naar de beurs en oh, Tesla... Sneu voor de mensen die op zo'n Model 3 wachten en $1000 hebben aanbetaald. Hadden ze beter de S&P 500 voor kunnen kopen...

Pharming heeft in totaal ruim 25,4 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven voor de aflossing van converteerbare obligaties. In totaal is 7,7 miljoen euro terugbetaald, waarvan ook 1,9 miljoen euro in contanten, meldt het biotechnologiebedrijf.

Gemalto heeft een opdracht gekregen van de Bank of Cyprus. Dat werd donderdag bekendgemaakt zonder financiële details. De bank heeft de digitaal beveiliger gekozen voor de levering van een biometrische EMV-betaalkaart, voor contactbetalingen als contactloze betalingen.

Mr. Jobson heeft zijn belang in Wessanen vergroot. Dat bleek donderdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Mr. Jobson heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 10,33%. Dat was eerder nog 8,01%, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Lavide voert gesprekken met drie potentiële overnamekandidaten om toe te voegen aan werkmaatschappij Gastvrij. Dat maakte de voormalig lege beurshuls donderdag bekend.

American Express heeft een winstwaarschuwing gegeven in verband met de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. Die kosten de creditcardmaatschappij in het vierde kwartaal van 2017 zodanig veel aan winst dat er over deze periode waarschijnlijk verlies wordt geleden.

Muziekstreamingdienst Spotify heeft naar verluidt een officiële aanvraag ingediend voor een beursgang aan de New York Stock Exchange (NYSE). Dat melden diverse media, waaronder persbureau Bloomberg en The Wall Street Journal, op basis van ingewijden.

Tesla heeft een productiedoelstelling van zijn Model 3 verder voor zich uitgeschoven. De maker van elektrische auto's denkt nu niet eerder dan halverwege dit jaar 5000 wagens per week te kunnen afleveren van het type.



Voeg ik nog een extra nieuwtje toen, want dit is big news on the networks. Lijkt wel James Bond, er zit een lek in chips en niet alleen die van Intel. De naam ASML valt niet, want ik hoor u al hardop denken:

Factbox - What you need to do about newly discovered computer chip flaws https://t.co/cWWkhYi1eP pic.twitter.com/7f8vbTnPAW — Reuters Top News (@Reuters) 4 januari 2018



Analistenadvies! Volgens mij mag dit niet meer (help, wie weet het!) van MiFIDII, maar gisteren glipten Randstad en KPN er tussendoor en zag ik ook commentaar op Galapagos. Schande en ophef :-)

NN: naar €37,30 van €36 - Deutsche Bank

Aegon: naar €5,10 van €4,80 - Deutsche Bank

ING: naar €17 van €15,20 (hold) - HSBC

ABN Amro: start met hold en €28 - HSBC



Geef ik ook maar de shorts: Arcadis, Flow Traders, Fugro, Galapagos, Heijmans, BAM en Boskalis Westminster.

De AFM heeft gisteren 10 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 25 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 4 januari 2018



De agenda is klein maar fijn, let op de inkoopmanagersindices (Japan en China zijn al door met 54,0 en 53,9), Amerikaanse ADP-banenrapport en Amerikaanse olievoorraden. Monsanto komt met cijfers en laten we hopen dat dit het enige is wat ze niet manipuleert :-)

01:30 Japan Manufacturing PMI dec 54,2

02:45 China Caixin services PMI dec 51,8

09:50 Frankrijk services PMI dec 59,4

09:55 Duitsland services PMI dec 55,8

14:00 Monsanto KW4-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport dec 192K

15:45 VS services PMI dec 52,4

17:00 VS olievoorraden



Hoe zat het ook alweer met TomTom en Baidu...? BlackBerry steeg in ieder geval +12,9% (en Baidu +1,3%).

The world's biggest chipmakers, including Intel and Microsoft, are grappling with widespread weakness https://t.co/Bsuk2LXGRE pic.twitter.com/gVOzEaEqlm — Bloomberg (@business) 4 januari 2018

Pijnlijk dit, maar die kon u zien aankomen, toch?

Oh jee:

Can Amazon do with clothes what it did with books? https://t.co/yRABGckojt via @elizwinkler — WSJ Markets (@WSJmarkets) 3 januari 2018

En nog een?

Voor financial begrippen zijn banken en verzekeraars nou ook weer niet zo goedkoop:

Analysis> European banks have cut costs, raised fees and boosted margins, but returns remain weak. Valuations won't improve unless investors grant them a lower cost equity> https://t.co/tMc4tsgEN6 via @WSJheard @PaulJDavies ?? pic.twitter.com/NM7ZYmoskK — WSJ Markets (@WSJmarkets) 3 januari 2018

Intussen zitten ern nog amper Chinezen in bitcoin:

China plans to limit power use by some bitcoin miners, sources say https://t.co/ELnbRGTonu pic.twitter.com/jqxb7PlYm1 — Bloomberg (@business) 4 januari 2018

De financiële industrie weet gewoon niet waar de risico's allemaal zitten?

Merrill Lynch told employees last month not to offer clients this bitcoin fund https://t.co/X41pvY7zgR pic.twitter.com/eQkeChFr9x — Bloomberg (@business) 4 januari 2018

Het gaat zelden over de vraag bij olie, altijd het aanbod:

#Oil continues its rise as OPEC holds production steady w/ compliance exceeds promised cuts. https://t.co/fn9hSTfzTA pic.twitter.com/7n6Reyr726 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 januari 2018

Hier het hele verhaal:

Spotify tests whether investors are ready to buy into the resurgent music business https://t.co/TOngSddotC pic.twitter.com/16DO1UaTF5 — Bloomberg (@business) 4 januari 2018

Gaat rap, ik kan me ooit nog een umts-veiling hereinneren...

AT&T to launch 5G in U.S. by late 2018 https://t.co/z0C0LHFail pic.twitter.com/UuU5vJG58p — Reuters Top News (@Reuters) 4 januari 2018

Holger heeft weer mooie data:

Good morning from #Germany, whose budget surplus continues to flatter the overall #Eurozone picture. Ex-Germany, the budget deficit in the rest of the euro area still runs at 2% of GDP; while Debt/GDP ratio is little changed relative to peak, running at just under 100%. (via Jef) pic.twitter.com/cTY0Ghn0OB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 januari 2018

#Greece interest expenditure of #GDP on its public debt is way lower than interest payments as share of GDP of #Portugal or #Italy. pic.twitter.com/0e3pcoZENl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 januari 2018

Why a haircut or debt reprofiling seems to be the only solution for highly indebted #Italy. Debt service costs have stagnated despite lower yields near 4% of GDP. That's almost twice as much as the #Eurozone average. pic.twitter.com/zanfZcsCy9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 januari 2018

Veel succes en plezier vandaag.