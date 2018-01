TA: Vlam slaat weer in de pan

De AEX heeft een eerste stapje voor de nieuwjaarsrally gezet. De strijd is nog niet gestreden meldde ik hier gisteren, maar de kansen kantelen in opwaartse richting. Het is vooral het herstel van de dollar (= verkoopdruk in de euro), die onze beurs vooruit helpt.

Op dit moment lijkt het risico voor een verdere stijging van de euro afgewend, nu de top van begin september is genaderd. Deze horde rond 120,92 lijkt inderdaad winstnemingen uit te lokken. Met nieuw all time highs slaat op Wall Street de vlam in de pan en keert de euforie terug. Kortom, veel om vandaag door te nemen.

AEX

Eerst kort de Nederlandse beurs. Bij de AEX breekt de zon een beetje door de wolken, nu de correctieve fase (rode stippellijntje) is gebroken. De volgende horde is nu de tweede dalende toppenlijn (bovenste dikke blauwe lijn). De driehoeksformatie wordt nu dus aan de bovenkant getest.

Bij een opwaartse uitbraak treedt een krachtig koopsignaal op. Dan wordt ook hier de toon voor de komende tijd gezet en kunnen we eindelijk Wall Street achterna. Mochten er signalen optreden, dan zal ik die op Twitter (@RoyceTostrams) direct doorgeven.





Euro/dollar

De EUR/USD is de weerstand 120,92 genaderd. Deze horde kan winstnemingen uitlokken. Maar de kou is nog niet uit de lucht. De EUR/USD laat hogere bodems zien. De vraag trekt dus aan.

Indien weerstand 120,92 (gevormd op 8 september 2017) wordt gebroken, wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen hogere koersen worden verwacht. Steun ligt rond 117,14 (gevormd op 21 november 2017).





Dow Jones

Ik twitterde er gisterenavond al over, de Dow Jones index hervat de opmars met een nieuw all time high. Wall Street oogt nog steeds ijzersterk. Bodems worden ver boven voorgaande koerspieken gevormd en dat is extreem positief.

Beleggers gunnen de markt slechts een beperkte correctie alvorens opnieuw in stappen. De Dow zet steeds 3 stappen vooruit, tegenover telkens slechts 1 stapje terug. Koersdoel handhaven we rond weerstand 27.500 (berekend koersdoel).



Nasdaq

De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, heeft de stijgende trend hervat met een nieuw all time high en nu een tussenliggende weerstand is overwonnen.

Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden. De Nasdaq krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand 7.600 (berekend koersdoel).