Liveblog: Arcelor, Pharming en Tom2

Update 10:45 uur: Low Traders

Helaas, het is weer go with the Flow...

Idd, flink lager op behoorlijk wat volume. Zie geen trigger. #VIX ligt hele dag al slecht -3,5% op 10,3 pic.twitter.com/eTfVvmvCOA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 januari 2018

Uhm, is het zo...?

Minder ETF handel door nieuwe Mifid regels. DeGiro is al per direct gestopt met een deel van de handel. — j.i. (@j_i_1900) 4 januari 2018

Update 10:30 uur: Grondstoffen op slof en ouwe voetbalschoen

Niet alleen olie gaat hard, maar u moet wel corrigeren voor dalende dollar.

Update 10:15 uur: Bosch, HERE & TomTom

Het speelveld wordt er niet overzichtelijker op zo?

Bosch neemt 5% belang in kaartenmaker HERE. NB: Bosch werkt ook met #TomTom samen aan kaarten voor zelfrijdende auto's. https://t.co/lb9gXb22Kv — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 4 januari 2018

Update 10:10 uur: Buikschuivende inkoopmanagers

Droomcijfers.

Na de fraaie (EU) inkoopmanagersindices over de industrie, mag u die ook over de dienstensector groen afvinken. De economie drááit #AEX pic.twitter.com/Fz2XPAf17O — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 januari 2018

Update 09:50 uur: Ober, ouzo. Veel ouzo

Boord los, jasje uit. Het is echt waar.

Check, 1,96% vs 1,66%, het klopt. Deze grafiek is voor iedereen die zeker wist/weet dat Griekenland uit EU vertrekt https://t.co/gZ7DpDzkaT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 januari 2018

Your mental health was probably seriously questionned if that's what you predicted a year ago pic.twitter.com/IDuDEStsi7 — D.Schrottenbaum, CFA (@David_Schro) 3 januari 2018

Update 09:40 uur: Gonggg

Wie hebben we daar, dat is al voor de derde keer.

ING won een Gouden Stier voor 'Beste Beleggingsinstelling'. Bas Heijink luidde de gong voor de winst van de Gouden Stier voor 'Beste Technisch Analist' #GoudenStier #Beurs #AEX pic.twitter.com/PaVH0x4gPM — Euronext Amsterdam (@aexnl) 4 januari 2018

Update 09:40 uur: Blij met Nikkei

Jelle kent duidelijk de zware slotklim van deze beruchte etappe niet :-)

Nu die beruchte 38.957 van 31-12-1989 nog pic.twitter.com/BZ2sEXcnGt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 4 januari 2018

Update 09:15 uur: Intel inteelt

"Mijn naam is Haas, of Cor Boonstra."

Intel's CEO reportedly sold shares after the company already knew about massive security flaws https://t.co/4gpkafYOJ4 — CNBC (@CNBC) 4 januari 2018

Update 09:10 uur: Januari-larie

Over het zogenaamde januari-effect: of het nou de eerste dag, de eerste vijf dagen of de eerste week is die meteen het hele jaar bepaalt, het maakt allemaal geen bal uit. Tot mei, als we weer over Sell in May gaan soebatten.

Here's why investors should stop believing in the Santa Claus Rally https://t.co/2joNDlvQgi via @MktwHulbert pic.twitter.com/cFy0Mq3OM4 — MarketWatch (@MarketWatch) 4 januari 2018

Update 08:50 uur: ArcelorMittal

U weet genoeg.

Credit Suisse very upbeat on European steel stocks. Top picks ArcelorMittal and Thyssenkrupp — Robert-Jan Bartunek (@RJBReuters) 4 januari 2018

Maar hoe zit het nou met die adviezen?

Er is reactie. Jacob van TradeWind is altijd heel goed in marktissues:

melden aan newsfeeds van een wijziging mag, net als estimates doorgeven. — Jacob (@JacobJurg) 4 januari 2018

Update 08:00 uur: Opdrachten Tie Kinetix

Softwarehuis TIE Kinetix maakt twee opdrachten bekend voor haar FLOW-platform, waarmee overheden en lagere overheden electronische betalingen kunnen afwikkelen:

'Na de gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam heeft TIE Kinetix nu een contract getekend met de Gemeente Haarlem om alle leveranciers van de gemeente te helpen met elektronisch factureren, door hen aan te sluiten op het FLOW platform van TIE Kinetix.

Ook met het Ministerie van Justitie en Veiligheid is een contract getekend om via het FLOW platform elektronische declaraties mogelijk te maken. Deze functionaliteit zal worden gekoppeld aan de elektronische facturatie functionaliteit van het Ministerie.'

Update 08:00 uur: AT&T begint met 5G

De Amerikaanse telecomgigant begint dit jaar met 5G in een aantal grote steden in de VS.

AT&T to launch 5G in U.S. by late 2018 - The Edge Markets https://t.co/gmPtxJHeyk — The Edge Markets (@theedgemarkets) 4 januari 2018

Update 08:00 uur: Nikkei fors hoger

U leest het goed, de Nikkei sluit vandaag 3,2% hoger en dat is het hoogste punt sinds 1992. Enige jaren daarvoor tikte de Japanse index overigens bijna het dubbele aan: op 29 december 1989 bereikte de Japanse index een hoogste stand ooit van 38,957.44.

Wij zijn nog niet bij de 703, maar de Japanners hebben ook nog wel even te gaan. Nog 65%...

Update 08:00 uur: Pharming

Pharming lost een groot deel van haar nog uitstaande convertible af. In totaal wordt voor €7,7 miljoen gesettled, tegen ca 25 miljoen aandelen, en €1,9 miljoen in cash.

En passant maakt het Leidse biotechbedrijf even de kaspositie bekend:

Bijna gehele convertible #Pharming nu uitgeoefend, nog 0.8 mln over. Totaal uitstaande aandelen nu 579 mln. Cash balance per nu: +€56 mln! pic.twitter.com/iTcA5N947w — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 4 januari 2018

Update 08:00 uur: Shortsell

De AFM heeft gisteren 10 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 25 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 4 januari 2018

