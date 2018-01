Gisteren openden we het jaar in de min maar wist het Damrak er op het eind nog een klein, minuscuul plusje uit te slepen. Vandaag gaan alle remmen los. De AEX sluit 0,84% hoger op 549,34 en stond al even rond de 551.

Om vier uur kwam er een extra dosis positief nieuws uit de VS: de inkoopmanagersindex was mooi, maar vooral de index voor nieuwe orders viel op: die kwam uit op 69,4. Dat is het hoogste in 14 jaar.

Dé Amerikaanse inkoopmanagersindex, anno 1947 de #ISMManufacturingIndex komt even lekker door, zeg. Zie die nieuwe orders en prijzen #AEX pic.twitter.com/GECnnUqjuE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 januari 2018

Wat bracht de brede markt ons vandaag?

De Europese indices sluiten grotendeels in de plus, de Duitsers worstelen met de 13.000-punten grens. Zuid-Europa blijft duidelijk achter, Italië sluit zelfs onveranderd.

De olieprijs stijgt bijna 2%

Eurodollar zakt wat terug richting 1,20

Dat zet logischerwijs wat druk op goud en zilver

Bitcoin, gisteren nog net boven de $14.000, staat vandaag alweer boven de $15.000

Beursplein 5

Dan kijken we naar de aandelen op het Damrak. De wat meer risicovollere aandelen zijn favoriet vandaag: bovenaan staat Altice. De kabelaar annex telecommer steeg gisteren al 4% en doet dat vandaag dunnetjes over: +7,7% op €9,70. Het hoogste punt van de dag lag op €9,91 en het volume was met 15 miljoen aandelen driemaal zo hoog als normaal.

Een andere grote stijger in de AEX is biotechaandeel Galapagos. Gisteren maakte het bekend een nieuwe mijlpaalbetaling van AbbVie te krijgen van $10 miljoen en vandaag stijgt het bedrijf op de beurs maar liefst €138 miljoen in marktwaarde. Over een turbo gesproken. Gala sloot 3,5% hoger op €80,60.

Ook een eervolle vermelding voor ArcelorMittal, dat onder invloed van hogere ijzererts- en staalprijzen wederom flink plust. Ook Randstad-aandeelhouders vielen in de prijzen vandaag: de uitzender kreeg vanochtend een koopadvies van Credit Suisse opgeplakt. De Zwitsers verhoogden hun koersdoel van €53 naar €63.

AMX en AScX

Kijken we een verdiepinkje lager. Ook daar fraaie winsten: navigator TomTom steeg vanochtend plots 5% door een paar grote orders maar wist die stijging niet over de eindstreep te trekken: uiteindelijk dikte de kaartenmaker bijna 4% aan.

Hele dagelijkse omzet er al door, #TomTom nu +4,3%. Maar waarom? Geen nieuws en forum heeft ook geen idee #AEX pic.twitter.com/Emxtj6ROdq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 januari 2018

Verder fraaie winsten voor Besi, OCI en Arcadis, dat haar CFO ziet vertrekken naar de chemische tak van AkzoNobel. Renier Vree was niet alleen CFO, maar ook Adje Interim vanaf oktober 2016 tot het aantreden van de nieuwbakken CEO Peter Oosterveer.

Ook lithiumproducent AMG plust flink vandaag en staat boven de 52-weeks high. Beleggers die al wat langer mee lopen weten ongetwijfeld dat de all time high nog wat verder weg ligt: er werd ooit €60 en meer voor dit bedrijf neergeteld.

Sligro tenslotte publiceerde vandaag omzetcijfers over 2017. Die werden lauw ontvangen: meer vuurwerk wordt verwacht wanneer op 25 januari de definitieve winstcijfers en eventueel de strategie update inzake het winkelbestand wordt bekendgemaakt.

Tot slot: Wall Street heeft er wederom zin an en staat op winst. Het is één groot beursfeest dit jaar. Checkt u op de IEX ONE monitor rustig uw eigen aandelen. Morgen zijn we er weer, een fijne avond allemaal.