Beleggers blijven voor komend jaar onverminderd optimistisch. Bijna zes op de tien beleggers verwachten dat de AEX in 2018 een mooie stijging zal laten zien en ruim acht op de tien beleggers zijn optimistisch of zeer optimistisch over de economische ontwikkelingen.

Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van januari.

Wat doet de AEX in 2018?

Voor deze eerste editie mocht een vraag over de AEX in heel 2018 natuurlijk niet ontbreken. Duidelijk is dat een ruime meerderheid het komende jaar positief tegemoet ziet voor de Amsterdamse index.

Dit is de uitslag van de bonusvraag: Wat denkt u dat de beurs (AEX) in 2018 zal doen?

58,26% - Omhoog (meer dan +5%)

28,98% - Neutraal (tussen -5% en +5%)

12,76% - Omlaag (meer dan -5%)



De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, staat ten opzichte van vorige maand een fractie hoger op 53,0. Het blijft daarbij op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Deze maand hebben 666 beleggers onze vragenlijst ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank.





Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor januari is als volgt (tussen haakjes de score voor december):





Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 17,4% (was 16,1%)

Optimistisch: 64,1% (was 60,1%)

Neutraal: 13,8% (was 17,5%)

Pessimistisch: 3,0% (was 5,4%)

Zeer pessimistisch: 1,7% (was 0,9%)





Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 12,2% (was 13,6%)

Optimistisch: 57,1% (was 52,3%)

Neutraal: 21,3% (was 22,0%)

Pessimistisch: 6,5% (was 9,1%)

Zeer pessimistisch: 3,0% (was 3,0%)





AEX komende zes maanden

Omhoog: 54,0% (was 56,5%)

Neutraal: 33,8% (was 28,7%)

Omlaag: 12,2% (was 14,7%)







AEX komende maand

Omhoog: 60,4% (was 60,5%)

Neutraal: 27,2% (was 28,5%)

Omlaag: 12,5% (was 11,0%)

Toppers december

Met de toppers die u voor december koos, zat u best goed. Toppers leverden vorige maand gemiddeld 2,4% op, waarmee u de index wist te verslaan.

De keuzes voor de flopportefeuille deden het daarentegen juist niet goed. Alleen AkzoNobel daalde in december (-3,5%). De rest van de floppers steeg, waarbij Altice (+31,8%) en Gemalto (+55,1%) ook nog zeer fors in waarde stegen.

Toppers december Rendement Floppers december Rendement Ahold Delhaize +1,9% Altice +31,8% Royal Dutch Shell +3,6% AkzoNobel -3,5% ING +2,2% Galapagos +7,6% Aegon +1,9% Gemalto +55,1% Gemiddeld +2,4% Gemiddeld +22,8% AEX +0,83%



Ahold en Altice bovenaan

Opnieuw stemde u deze maand massaal op Ahold als topper voor januari. Het toplijstje voor januari bestaat verder uit dezelfde aandelen als die u koos voor december, zij het in een andere volgorde. Aegon staat op de tweede plaats en wordt gevolgd door Shell en ING.

Bij de floppers staat Altice opnieuw op nummer één. Dat pakte vorige maand dus niet bepaald goed uit, maar blijkbaar verwacht u dat het aandeel in januari weer wat kan terugzakken. Andere aandelen waarvoor u een daling voorziet zijn Gemalto, KPN en Unibail-Rodamco.

Toppers januari Stemmen Floppers januari Stemmen Ahold +93 Altice -60 Aegon +79 Gemalto -41 Royal Dutch Shell +55 KPN -37 ING +34 Unibail-Rodamco -30



Alle voor- en tegenstemmen voor de maand januari ziet u in de grafiek hieronder.



Long is blauw, short is rood en groen is het gemiddelde van die twee.





Toppers 2018

Voor deze eerste Bull/Bear Enquête van dit jaar vroegen we u niet alleen om de toppers en floppers voor komende maand aan te wijzen, we vroegen u tevens wat de toppers en floppers van heel 2018 zullen worden. Opvallend is dat het lijstje met toppers precies gelijk is aan de toppers die u koos voor januari, al koos u de toppers voor heel 2018 met iets minder overtuiging dan u ze koos voor januari.

De lijst met floppers voor 2018 ziet er iets anders uit dan die voor januari. Weliswaar staat Altice bovenaan, maar op de tweede plaats vinden we AkzoNobel. Ook voor KPN en Vopak verwacht u geen mooi beursjaar.