Lekker kort, dit is het hele persbericht. De omzet valt Nico iets mee, nog geen nieuws wat Sligro met de Emté-supermarkten wil. Hier leest u het ANP-nieuwsbericht.

Het grote nieuws vandaag is dit. Het is een enorm pakket maatregelen. Het belangrijkste wat er voor u als privé-belegger is, is dat u vanaf vandaag wettelijk verplicht moet betalen voor advies.

Vandaag treeds Mifid II in werking. Geen beleggingsresearch meer zonder rekening. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 3 januari 2018

Over naar de koersen, dat ziet er aardig uit. Prachtige koersen gisteren in Azië en de VS - kijk die Nasdaq 1000 eens - maar bij ons wilde het niet zo vlotten. Peter Thiel zou voor honderden miljoenen dollars in bitcoin zitten, wellicht dat het spul (mede) daarom eventjes een slordige $1000 aantrok.

En de dollar? Die is per saldo nu stabiel rond 1,205. Verder zakt olie iets.

Galapagos ontvangt een mijlpaalbetaling van 10 miljoen dollar van AbbVie. Galapagos krijgt het geld voor de start van de Fase 1 studie met nieuwe backup C1 corrector GLPG2851. Dat liet Galapagos weten in een update over verschillende elementen van haar cystic fibrosis (CF)-portfolio.

AkzoNobel heeft in Renier Vree een nieuwe financieel directeur gevonden voor zijn divisie Specialty Chemicals. Vree komt over van ingenieursbureau Arcadis waar hij sinds mei 2010 die functie bekleedde. Ook was hij enige tijd als tussenpaus algemeen directeur van Arcadis.

DSM kijkt weer naar overnames na ruim twee jaar introspectie. Dat kunnen "zowel grote als kleine overnames zijn'', laat topman Feike Sijbesma in het Financieele Dagblad weten.

Alle agendapunten op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Value8 zijn goedgekeurd. Het ging onder meer om de vaststelling van de jaarrekening over 2016.



Deze had u gezien, toch? Eens bij de certificaten kijken vandaag.

Rabobank zet ruim 300 miljoen euro opzij, vanwege een onderzoek naar een Amerikaans dochterbedrijf #rabobank @BNR pic.twitter.com/5HSAH3Qxky — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 2 januari 2018



Geen advies, maar er zijn wel shorts: Arcadis, Flow Traders, BAM, Galapagos, Fugro en Heijmans.

De AFM heeft gisteren 6 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 7 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 3 januari 2018



De agenda is lekker kort vandaag. Let zeker op de ISM Index na al die fraaie inkoopmanagersindices gisteren overal ter wereld en de liefhebber pluist de Fed-notulen uit:

08:00 Sligro omzet KW4

09:55 Duitsland werkloosheid dec 5,5%

16:00 VS ISM Manufacturing Index dec 58,2

20:00 VS FOMC notulen



Dit is niet mis. Fonds bakt er ook niks van hier in Amsterdam:

Pershing Square, Valeant to appear in court on insider trading suit settlement https://t.co/mJqBUbAeEj — Reuters Top News (@Reuters) 3 januari 2018

An American national-security panel refused to approve a deal for Chinese billionaire Jack Ma’s Ant Financial Services Group to buy MoneyGram International Inc. https://t.co/VIi1m0tjpd — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 januari 2018

Global sales of passenger cars and trucks in 2017 likely surpassed 90 million for the first time https://t.co/rP0im2oDYy — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 januari 2018

A no-name solar firm is the latest to join the blockchain craze for 233% rally https://t.co/AmxlOgCBHu pic.twitter.com/Ss7EQ3Iea6 — Bloomberg (@business) 3 januari 2018

To all equity market forecasters; 'The average return doesn't exist!'https://t.co/RLWkqJG0df pic.twitter.com/xOFFZt9ClB — jeroen blokland (@jsblokland) 2 januari 2018

Ik vind dit nu al het meest deprimerende nieuws van 2018: Over 40 jaar is er geen chocolade meer https://t.co/8FIJ8SUsd8 — Ebru Umar (@umarebru) 2 januari 2018

