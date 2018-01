Liveblog: Tom2, GLPG en Altice

Update 16:00 uur: Wonder ISM Index

Waanzinnige cijfers!

Dé Amerikaanse inkoopmanagersindex, anno 1947 de #ISMManufacturingIndex komt even lekker door, zeg. Zie die nieuwe orders en prijzen #AEX pic.twitter.com/GECnnUqjuE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 januari 2018

Update 16:00 uur: AEX

De dollar daalt - randje 1,20 - en...

Update 15:50 uur: Records

En de Nasdaq Composite staat boven 7000.

S&P 500 surpasses 2,700 for the first time ever. https://t.co/4lTkrvyvxt pic.twitter.com/hrOVsIApjA — CNBC (@CNBC) 3 januari 2018

Update 13:40 uur: Windhandel

De Oosterschelde is dicht, Dat Ding in de Nieuwe Waterweg in Rotjeknor ook, maar Altice en GLPG knallen er gewoon dwars doorheen:

Wat u noemt een twaalfuurtje. Zowel #Altice (+6,3%, geen nieuws) en #Galapagos (+4,1%, onderzoeksresultaten en mijlpaalbetaling) waaien hun eigen grafiek uit #AEX pic.twitter.com/22EMuM0Kr6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 januari 2018

Of is dit de trigger?

+6% is veel zonder financiële details en Altice meldt zelf het nieuws niet eens: https://t.co/telGbz7ll5 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 januari 2018

Update 13:15 uur: Dollar windkracht 10

Echt waar, onder elkaar in de timeline. De dollar dus, die nu flirt met 1,20 rond.

Update 12:35 uur: Hier volgt een mededeling

Update 12:10 uur: Gratis trackers?

Met de juiste blockchain technologie wordt het ooit zelfs 0,1 basispunt? Hoe dan ook, je moet een héle goeie fondsmanager zijn (lees: structurele outperformance) om nog 50 à 300 basispunten te vragen. deze race naar de bodem levert ook meer op voor gewone beleggers dan 7000 pagina's MifID II, maar dit terzijde.

Update 12:00 uur: Inflatie en de winsten

Aandelen heten een goede inflatie-hedge te zijn. Zonder deden ze het trouwens ook aardig in de afgelopen jaren.

Higher inflation surprises in DM could spur earnings growth EM versus DM again.. #termsoftrade pic.twitter.com/W3yaokYecX — Peter van der Welle (@pvanderwelle) 3 januari 2018

Update 11:55 uur: MIFID II deel zoveel

Misschien wordt u hier wijzer van.

MIFID II moet het gedrag op de beurs veranderen: https://t.co/Sa0Hq2woy6 — BNR Beurs (@BNR_Beurs) 3 januari 2018

Update 11:55 uur: Beursgangfantasie

Wij krijgen misschien Hunkemöller, maar dit zijn natuurlijk de echt grote namen:

Update 11:45 uur: Gratis advies KPN...?

Eerlijk gezegd zijn wij ook een tikje verbaasd, want dit mocht toch niet meer...? Deze had u al gezien en daar is meer verbazing over

In het kader van Mifid 2: bedankt! — Jeroen Santen (@jrnsanten) 3 januari 2018

Om het feest compleet te maken

Eigenwijze Zwitsers, Jeroen :-) Heb er nog een voor je, Reuters meldt: #UBS zet #KPN op €3,45 v €3,50 #MiFIDII #AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 januari 2018

Update 10:00 uur: TomTom

Vrijwilligers gezocht om dit te duiden, anders gaan we vrijwillgers aanwijzen.

Hele dagelijkse omzet er al door, #TomTom nu +4,3%. Maar waarom? Geen nieuws en forum heeft ook geen idee #AEX pic.twitter.com/Emxtj6ROdq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 januari 2018

Update 10:30 uur: Gonggg

Gefeliciteerd en eh, vergeten jullie die kerstversiering niet Euronext? Detail, maar toch.

Stichting DSI opende vanochtend de handel aan het Beursplein 5 met een klap op de gong door bestuurslid Melinda Rook #DSI #Beurs #AEX pic.twitter.com/WILQKzUhYK — Euronext Amsterdam (@aexnl) 3 januari 2018

Update 09:00 uur: MiFIDII

Hety gaat nog wel even duren, voordat echt duidelijk is wat MiFIDII nou echt betekent. Het is gewoon pionieren.

Update 09:00 uur: Randstad

Toch een adviesje.

?? ADVIEZEN#Randstad: Crédit Suisse trekt het advies op naar “Outperform”. Het koersdoel bedraagt 63 euro.#IBM: RBC trekt het advies op naar “Outperform”. Het koersdoel bedraagt 180 dollar.



Hier het koersoverzicht v/d Europese uitzendbedrijven pic.twitter.com/CGOuGh3wlR — Tom Simonts (@TSimonts) 3 januari 2018

Update 08:50 uur: Refresco

Mag niet onoverkomelijk zijn, maar toch even op de koers letten. U weet het, PAI Partners neemt Refresco over.

Kleine hick-up bij overname Refresco: UK regulator maakt bezwaar, gaat om fruitsap in PET-flessen. Refresco gaat t fixen pic.twitter.com/DTw7Kgj4lF — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 3 januari 2018

Update 08:45 uur: Plus 15.000

U verwacht het niet...

Update 08:40 uur: Glazen Bol Sachs

Tsss, wat veel en gedetailleerd. Nu maar hopen dat er ook maar één uitkomt.

Goldman Sachs cross-asset forecasts (late yesterday) pic.twitter.com/gZta25ypyN — RANsquawk (@RANsquawk) 3 januari 2018

Update 08:20 uur: Geld brandt in zak bij DSM

In een interview in het FD laat DSM CEO Sijbesma weten weer op zoek te gaan naar overnames. Er is geld en er komt een nieuw strategisch plan de komende maanden.

DSM na drie jaar weer op overnamepad https://t.co/Ab38nE6yuh pic.twitter.com/TUZ3ZJjgg5 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 3 januari 2018

Overigens houdt de beste man ook wel van een dansje op zijn tijd...

Some might think our @DSM CEO Feike Sijbesma busy running a multi national company, shaping world views on climate change & malnutrition is unapproacha Nothing can be further from the truth w/ our inspirational & authentic leader another great memory from the @AIFRwanda opening pic.twitter.com/TJh3g5DuLy — Hugh Welsh (@HughCWelsh) 22 december 2017

Update 08:00 uur: Sligro omzetcijfers

Sligro komt als eerste beursgenoteerde bedrijf met de omzetcijfers over Q4 en geheel 2017. Q4 was bij de Emté-winkels niet slecht maar over het gehele jaar gezien blijft Emté ver achter. Concurrent Jumbo maakte gisteren een autonome groei van 4,2% bekend over het gehele jaar, bij Emté was dat 0,2%.

Meevallend vierde kwartaal bij supermarkten van #Sligro:https://t.co/st5QY9FpSd — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 3 januari 2018

Update 08:00 uur: CFO Arcadis naar Akzo

Renier Vree, CFO van Arcadis en na het wegsturen van Neil McArthur op 27 oktober 2016 tijdelijk eerste man bij Arcadis, vindt emplooi bij de chemische tak van Akzo als CFO. Toch opvallend zo net na het aantreden van de nieuwe CEO Peter Oosterveer.

Uit een artikel van Quote:

Hij maakte jarenlang carrière bij Philips, waar hij zich vanaf 1991 opwerkte van controller tot cfo van Philips Lighting. Daarna kwam hij in 2010 bij Arcadis als financieel bestuurder.

In 2015 kreeg hij nog een CFO Award. ‘Vree heeft een overnamemachine gebouwd, Vree zet sterk in op het verbeteren van het werkkapitaal, Vree is als cfo in de lead bij de snelle en cruciale integratie van de opgekochte ondernemingen’, zo jubelde het juryrapport.

Renier Vree is vanaf maart financieel directeur bij Akzonobelhttps://t.co/HzlzXzNGie pic.twitter.com/9ZdUjiGDL1 — Het Parool (@parool) 3 januari 2018

Update 08:00 uur: Shortsell

Op de site van Shortsell.nl vindt u onderstaande shortposities en nog veel meer: www.shortsell.nl:

De AFM heeft gisteren 6 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 7 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 3 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Nog geen adviezen vandaag