Liveblog: Sligro omzetcijfers

Mag niet onoverkomelijk zijn, maar toch even op de koers letten. U weet het, PAI Partners neemt Refresco over.

Kleine hick-up bij overname Refresco: UK regulator maakt bezwaar, gaat om fruitsap in PET-flessen. Refresco gaat t fixen pic.twitter.com/DTw7Kgj4lF — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 3 januari 2018

Goldman Sachs cross-asset forecasts (late yesterday) pic.twitter.com/gZta25ypyN — RANsquawk (@RANsquawk) 3 januari 2018

In een interview in het FD laat DSM CEO Sijbesma weten weer op zoek te gaan naar overnames. Er is geld en er komt een nieuw strategisch plan de komende maanden.

DSM na drie jaar weer op overnamepad https://t.co/Ab38nE6yuh pic.twitter.com/TUZ3ZJjgg5 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 3 januari 2018

Some might think our @DSM CEO Feike Sijbesma busy running a multi national company, shaping world views on climate change & malnutrition is unapproacha Nothing can be further from the truth w/ our inspirational & authentic leader another great memory from the @AIFRwanda opening pic.twitter.com/TJh3g5DuLy — Hugh Welsh (@HughCWelsh) 22 december 2017

Sligro komt als eerste beursgenoteerde bedrijf met de omzetcijfers over Q4 en geheel 2017. Q4 was bij de Emté-winkels niet slecht maar over het gehele jaar gezien blijft Emté ver achter. Concurrent Jumbo maakte gisteren een autonome groei van 4,2% bekend over het gehele jaar, bij Emté was dat 0,2%.

Meevallend vierde kwartaal bij supermarkten van #Sligro:https://t.co/st5QY9FpSd — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 3 januari 2018

Renier Vree, CFO van Arcadis en na het wegsturen van Neil McArthur op 27 oktober 2016 tijdelijk eerste man bij Arcadis, vindt emplooi bij de chemische tak van Akzo als CFO. Toch opvallend zo net na het aantreden van de nieuwe CEO Peter Oosterveer.

Uit een artikel van Quote:

Hij maakte jarenlang carrière bij Philips, waar hij zich vanaf 1991 opwerkte van controller tot cfo van Philips Lighting. Daarna kwam hij in 2010 bij Arcadis als financieel bestuurder.

In 2015 kreeg hij nog een CFO Award. ‘Vree heeft een overnamemachine gebouwd, Vree zet sterk in op het verbeteren van het werkkapitaal, Vree is als cfo in de lead bij de snelle en cruciale integratie van de opgekochte ondernemingen’, zo jubelde het juryrapport.

Renier Vree is vanaf maart financieel directeur bij Akzonobelhttps://t.co/HzlzXzNGie pic.twitter.com/9ZdUjiGDL1 — Het Parool (@parool) 3 januari 2018

Op de site van Shortsell.nl vindt u onderstaande shortposities en nog veel meer: www.shortsell.nl:

De AFM heeft gisteren 6 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 7 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 3 januari 2018

