Slotcall: Een plusje!

Heb ik het zo aardig samengevat? U kunt lachen om die 0,04%, maar dit gaat soepel zo. Ja, als we dat dit jaar iedere dag doen, komen we uitgaande van 250 beursdagen op 11% uit - zonder dividend. Daar teken ik voor.

Eerste beursdag 2018 is rommeltje. Dankzij dalende #dollar vliegen aandelenindices alle kanten uit en rentes fors hoger door mooie economische data #AEX pic.twitter.com/OnY4pbWEd2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 januari 2018

We hebben alle kleuren van de regenboog op het koersenbord zien staan vandaag, maar de eerste beursdag 2018 eindigt gemengmixed. In euro's dan. In dollars is het wel leuk. Wat een verschillen tussen Europa en de VS! Weinig reuring al bij al, ofwel een dag om snel te vergeten. We zijn er snel doorheen.

Als er al een verhaal van de dag is, is dit het wel. Het economisch momentum houdt aan en dat geldt weer als trigger voor die stijgende rentes. Inflatie en druk op centrale banken, weet u wel.

Global mfg #PMI ends 2017 at near 7-year high, with national data showing faster growth in developed nations compared to emerging markets https://t.co/PiFdWhUcua pic.twitter.com/hx6M8rYQPU — Markit Economics (@MarkitEconomics) 2 januari 2018

Wat brengt de brede markt?

De Europese indices heben allemaal een eigen willetje, lijkt het wel

Op Wall Street gaat het all time high feest ook in 2018 gewoon verder. Dow Jones, S&P 500 en de Nasdaqjes, u mag ze allemaal afvinken

De dollar zwalkt als een verlate, dronken oud & nieuwganger door haar eigen grafiek, maar daalt per saldo

Goud is aan een mooi (dollar)ritje bezig

Bitcoin klautert as we speak weer boven $14.000 uit

De rente hebt u gezien, vang de rondvliegnede basispunten

Beursplein 5

En wat bakken onze Damrakkertjes er van? Er is her en der nog aardig wat beweging, maar duidelijke aanleiding is ver te zoeken. Eens zien wat ik er van kan maken:

ArcelorMittal komt met deur, ramen en gevel en al de beursvloer op. Vanaf het middaguur een gestage stijging omhoog, maar waarom? Omdat het ArcelorMittal is. Aperam doet ook leuk

Stijgende rentes lijkt mij geen goed nieuws voor Altice, maar de markt vindt het aandeel blijkbaar te hard gedaald. Vandaag dan. Morgen kan alles weer anders zijn

Olie is weer hip en vooral SBMO en Fugro profiteren. Shell wat minder, net als Brunel

Stijgende olieprijs...? Lijkt met tikje vergezocht, maar Vopak is hoe dan ook alweer de sjaak

Die daling van Unilever begrijp ik echt niet: gratis reclame in heel China :-)

In the Netherlands, New Year's Day is traditionally celebrated with "Nieuwjaarsduik", a dive or a dip into the water no matter how cold it is. Thousands brave the cold on the New Year's Day to kick start their 2018 pic.twitter.com/5nRAgKqJEN — China Xinhua News (@XHNews) 2 januari 2018

Bank of America Merrill Lynch zet Air France-KLM op €18 van €15

BAM heeft een mooie opdracht in Abu Dhabi binnen gesleept. Heijmans juicht mee, maar VolkerWessels niet

Besi en ASMI denderen weer door

De najaarsrally van Intertrust lijkt te stoppen

De volatilteit daalt weer iets vandaag en Flow Traders krijgt dat voor de kiezen

Avantium? heb ik iets gemist?

Last but not least, Pharming knalt met bijna +8% het nieuwe jaar in

Ai, is er tot slot nog vervelend laatste nieuws:

Rabobank zet ruim 300 miljoen euro opzij, vanwege een onderzoek naar een Amerikaans dochterbedrijf #rabobank @BNR pic.twitter.com/5HSAH3Qxky — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 2 januari 2018

Check hier de real-time koersen in onze fraaie, internationale koersenbak: