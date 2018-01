De sterren van 2018

U weet het nog niet, maar u leest op dit moment de leukste column van 2018. Eentje om flink om te lachen. Niet nu, maar over een maand of twaalf. In deze column geef ik namelijk mijn jaarlijkse prognose voor het nieuwe jaar.

Dat doe ik natuurlijk niet vrijwillig. Bij weigering dreigde IEX nog eens al mijn voorspellingen uit voorgaande jaren te publiceren. Dat dreigement zorgde ervoor dat ik mijn voorspellingen voor dit jaar toch met u ga delen.

Waar of niet waar?

Vorig jaar voorzag ik dat de goudprijs in 2017 naar $950 zou gaan. Het werd $1275. Mijn argument was een stijgende dollar. Dat was consequent geredeneerd, maar wel fout. De Amerikaanse munt daalde met ongeveer 14% ten opzichte van de euro.

Vanwege diezelfde vermeende sterke dollar schatte ik een flink lagere Dow Jones Index in op 18.000 punten. De werkelijkheid bracht de index juist naar hogere sferen richting 25.000 punten.

Mijn prognose voor individuele aandelen maakt het allemaal niet beter. Ahold zag ik bij de toppers, maar het aandeel moest in 2017 juist 10% in koers prijsgeven.

Was dan elke voorspelling fout? Helaas niet, want anders zou ik de perfecte contra-indicator kunnen zijn. Dat zou nog toegevoegde waarde hebben. Maar een minischotje in de roos was mijn verwachting van een zwak TomTom.

Veel fans van het bedrijf dichtten mij een schromelijk gebrek aan inzicht toe. Toegegeven, de koersdaling met 5% in 2017 is niet dramatisch, maar het aandeel was daarmee wel één van de slechtst presterende in een positieve markt.

Schot in de digitale roos

Er was één voorspelling van mij die helemaal raak was. Die prognose gaf ik niet eens in mijn prognosecolumn van vorig jaar, maar meerdere keren in een aparte IEX bijdrage. Het betrof mijn inschatting dat de waarde van bitcoin nihil is. Ook dit jaar is dat weer correct gebleken...

Natuurlijk, de markt geeft momenteel een andere, almaar oplopende prijs aan de virtuele munt. Maar dat kan slechts tijdelijk zijn. In 2018 moet bitcoin een heel eind richting zijn werkelijke waarde gaan.

Mocht bitcoin het nieuwe jaar halveren in de prijs vanaf de huidige 13.500 dollar, dan zal ik mijn gelijk niet halen. Want zelfs bij een halvering is er sprake van een bizarre prijs voor een product zonder intrinsieke waarde.

Gokjes

Afgezien van een paar uitzonderingen waren mijn vooruitzichten voor 2017 dus niet zo best. Maar ik troost mij bij de gedachte dat Jacko, de beursgorilla die willekeurig AEX aandelen selecteert, in 2017 beter presteerde dan de index zelf.

Aandelenfondsen met dure research slagen in grote meerderheid ook niet in een betere prestatie ten opzichte van de index. En wat te denken van Citi?

De Amerikaanse bank gaf vanaf 2011 tot en met 2015 verkeerde, contraire adviezen zonder dat iemand dat opmerkte. Misschien heeft het opvolgen van deze adviezen zelfs tot een outperformance geleid, gezien de lage boete van krap $12 miljoen die Citi voor dit falen moet betalen...

Visie voor 2018

Hoe dan ook, ondanks de impliciete megadisclaimer in de voorgaande zinnen, zal ik toch mijn visie voor 2018 geven. Eén gaf ik al prijs, bitcoin heeft ook in 2018 geen waarde. Dat geldt niet voor de dollar, die ik dit jaar aanzienlijk zie versterken. Voortgaande renteverhogingen in de VS en een aanhoudende redelijke economische groei zijn daar debet aan.

In Europa zijn de groeivooruitzichten ook niet slecht, maar de politieke risico’s zijn nog steeds groot. Ik zie oplopende onrust in Catalonië inzake het streven naar onafhankelijkheid. De Italiaanse verkiezingen in maart van dit jaar kunnen ook een voor de euro(zone) onaangename uitkomst opleveren.

De sterke dollar houdt de Europese aandelen wel enigszins op peil, maar enige koerscorrectie lijkt onvermijdelijk. Vooral ook omdat de aandelenkoersen in de VS nu echt terrein gaan prijsgeven. De sterke dollar en de oplopende Amerikaanse rente, in combinatie met de hoge waarderingen, zijn daar debet aan.

De olieprijs is al flink opgelopen en het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit blijft aanhouden. In tegendeel het vooruitzicht dat de economische groei in de VS en Europa vanaf 2019 weer gaat afvlakken, zal in de tweede helft van het jaar een flink drukkend effect op de olieprijs hebben.

Lastig jaar op komst

Samengevat wordt 2018 een zeer lastig beleggingsjaar. Er is geen serieus rendementsperspectief voor obligaties door de lage nominale rente en de koersdaling op obligaties als gevolg van de rentestijging.

Aandelenkoersen zullen eveneens onder druk staan. In de wetenschap dat stockpicking gemiddeld niet tot resultaatverbetering leidt, zullen de meeste beleggers eind van het jaar afsluiten met een dikke min in het rendement.

Eind 2018 AEX 500 Dow Jones 21.000 Goud $1100 Olie $49 Bitcoin $300 10-jaars rente EU 1,0% 10-jaars rente VS 3,0% EUR/USD 1,08 Toppers Galapagos, Ahold, Aegon Floppers Wolters-Kluwer, Koninklijke Olie, Unilever



Financieel wordt het, volgens mijn verwachting, weliswaar geen mooi jaar. Ik wens u niettemin natuurlijk in alle opzichten een gezond en succesvol 2018!