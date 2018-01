En de dollar? Die daalt. Ook in het nieuwe jaar. EUR/USD staat boven 1,20. Dit is nu het meest in het oog springende koersfeit in dit nog zo jonge jaar, wat mij betreft.

China komt hard uit de startblokken door mooie data

Olie loopt wat op door de onrust in Iran

Bitcoin oogt nog wat katterig en dan bent u bijgepraat.



Japan is nog een dagje dicht, net als Zwitserland. Ik heb een stroring of Eurex is van slag, want mijn DAX, Bund en Eurostoxx 50 futures doen het niet. Uiteraard de beste wensen voor iedereen in 2018 en dat het maar weer een mooi jaar mag worden.

Nieuws, advies en agenda

Het nieuws... is er nog niet. Ja, er zijn nog wat nieuwtjes van dit weekend, maar dat stelt allemaal niet zo veel voor, en hebt u vast al gezien. Ahold Delhaize begint aan haar €2 miljard buyback programma, meldt Reuters nu.

Krijgt u nog de groeten van Barclays, dat het enige analistenadvies tot dusverre heeft:

Gemalto: naar equalweight van underweight en naar €51 van €37 - Barclays.



We beginnen dit jaar met inkoopmanagersindices, de beste duiders van de actuele economie. Meer is er niet. China is al door met een meevallende 51,8. In de VS verschijnt alleen de Markt inkoopmanagersindex. De ISM Manufacturing Index staat voor morgen gepland.

02:00 China Caixin manufacturing PMI dec 50,6

09:00 Nederland: Nevi manufacturing PMI dec

09:50 Frankrijk manufacturing PMI dec 59,3

09:55 Duitsland manufacturing PMI dec 63,3

15:45 VS manufacturing PMI dec 55,0



Gisteren las u mijn vooruitblik op deze week (met inkopmanagersindices, Europese inflatie, Sligro en Payroll Report) en een beetje dit jaar - waarom is iedereen toch zo bullish? - en Nico praatte u vanochtend al bij op BNR.

Stoppen met roken, minder eten en meer bewegen. De bekende goede voornemens, maar wat zijn de voornemens op de beurs? @NicoInberg en @stanwesterterp https://t.co/j3URWSdAzk @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 2 januari 2018

En dan nog even dit

Terzake, Nico blikt al vooruit op Sligro morgen:

De beste wensen allemaal en meteen maar back to business. #Sligro komt morgen met omzetcijfers, maar belangrijker: wat is er beslist over Emté?https://t.co/mXkhk0WlWL — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 2 januari 2018

Vanaf morgen dus, MiFIDII:

This obscure acronym is about to radically change trading in Europe https://t.co/teW7A8JBqN pic.twitter.com/NbSI8oZb4k — Bloomberg (@business) 2 januari 2018

Voor de fans:

Bitcoin is already having a bad year https://t.co/VWZ7UuVDsP pic.twitter.com/gtd9yV6ytR — Bloomberg (@business) 2 januari 2018

Er staat een nul voor de komma, dus het valt wel mee:

Oil posts strongest year opening since 2014; Iran unrest pushes up crude https://t.co/AAsiVqPqy7 — Reuters Top News (@Reuters) 2 januari 2018

Verhip, 2017 is vast niet zo'n goed jaar geweest voor high frequency traders:

How high-frequency trading hit a speed bump https://t.co/K9tQPpPxli via @FT — Peter C. Warren (@PeterCWarren) 1 januari 2018

De technologiekansen voor 2018:

En de risicó's voor dit jaar:

What should investors worry about in 2018? Here’s a big, fat list of risk factors https://t.co/RrwgfnIttb — MarketWatch (@MarketWatch) 28 december 2017

Wat mij betreft is dit er ook eentje, als dit maar blijft duren:

German parties at odds ahead of coalition talks https://t.co/p3ONJbmesf pic.twitter.com/7iRu5iNlLE — Reuters Top News (@Reuters) 2 januari 2018

Huh?!

How individual investors, rather than big foreign governments, are keeping bond yields low https://t.co/dO2LY63Sa0 — Saumya Vaishampayan (@saumvaish) 2 januari 2018

Schulden, China kan er ook wat van:

Tipjes van The Firm:

Here are Goldman's top trades for 2018 https://t.co/ERcvla8Hrp pic.twitter.com/3VqD1FdK0s — Bloomberg (@business) 2 januari 2018

Bloomberg heeft er ook een paar:

From Alaska Air to Tesla, these are the 50 companies to watch in 2018 https://t.co/INH4uym0dB pic.twitter.com/cHekOnilzf — Bloomberg (@business) 2 januari 2018

Dit ziet er spectaculairder uit dan het is:

30-year-old superhero: The Dax must save #Germany from old-age poverty, financial and digital illiteracy. Deutsche Bank expects benchmark index to rise to 100k by 2048. https://t.co/9bUZc1IaJp via @welt pic.twitter.com/LUfaAzb4k7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1 januari 2018

De uitsmijters nog, we zijn erg verwend in 2017. Heel erg verwend. Ik hoop dat er niet te veel overmatig zelfvertrouwen uit voortvloeit...

2017 delivered almost everything a bullish investor could ask for.



Almost. https://t.co/5osMtaE8Fb — WSJ MoneyBeat (@WSJMoneyBeat) 31 december 2017

...Want dat is meestal niet zo verstandig:

Veel succes en plezier vandaag. Check hier de kakelversche koersen: