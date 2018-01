Liveblog: Shell, Ahold en Apple

Update 17:20 uur: PMI party

Hoogtepunt feestje...?

Global mfg #PMI ends 2017 at near 7-year high, with national data showing faster growth in developed nations compared to emerging markets https://t.co/PiFdWhUcua pic.twitter.com/hx6M8rYQPU — Markit Economics (@MarkitEconomics) 2 januari 2018

Update 17:05 uur: Rente is een keuze!

Hier moet een leuke markt in te maken zijn.

Central Bank Actions in 2017...

Mexico: 150 bps hikes to 7.25%

US: 75 bps hikes to 1.25-1.50%

Canada: 50 bps hikes to 1.00%

UK: 25 bps hike to 0.50%

--

Indonesia: 50 bps cuts to 4.25%

Colombia: 275 bps cuts to 4.75%

Russia: 225 bps cuts to 7.75%

Brazil: 675 bps cuts to 7.00% pic.twitter.com/GNIMXYHPP2 — Charlie Bilello (@charliebilello) 2 januari 2018

Update 16:50 uur: Deutsche Bonus

Dat u even weet wat ze normaal vinden bij DB.

Deutsche Bank says ‘normal’ bonuses and pay rises are back https://t.co/4h9pJ4o3G7 — Financial Times (@FT) 1 januari 2018

Update 16:45 uur: Race tot the bottom

Dankzij vooral goedkope trackers, prijsbrekende brokers en de quotes-tsunami's van high frequency traders was beleggen nog nooit zo goedkoop asl nu.

Stockpickers’ fees set to suffer from ETF price war https://t.co/nvyIRqaVWb — Financial Times (@FT) 2 januari 2018

Update 16:20 uur: Value8

Value8 is grootaandeelhouder van IEX en daarom bemoeien wij ons nooit met deze aandelen. DFT's Yteke zit eechter bij de Value8 BAVA en brengt verslag uit:

Update 15:30 uur: Piketty spread

(...)

We're 1.2 hours into the US workweek for the year. The average top-100 CEO ($3158/hr) has already earned more than median global per-capital household income for the year. pic.twitter.com/bICqH1ELSf — ForexLive (@ForexLive) 2 januari 2018

Update 15:15 uur: Standard Oil

Toevallig hadden wij hier bij IEX het onder de lunch over: wij kijken niet raar op als de komende jaren hetzij Google, Facebook of Amazon in stukken wordt opgedeeld. Het overkwam tot dusverre alleen Standard Oil en AT&T.

Standard was like Google for oil. They gave away what others charged for until each regional market was cleared of competitors. The philanthropy whitewashed the brutality. https://t.co/RJfTb8MRwH — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 2 januari 2018

Today in market history, 1882:



John D. Rockefeller's Standard Oil Trust is born, controlling 80% of all US refining and 90% of all pipelines. — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) 2 januari 2018

Update 15:00 uur: Blockchain

Wat een briljante definitie!

“Blockchain is a technology in search of a problem to solve, pushed by ideology into areas where the unsolved problems aren’t technological” https://t.co/z52cF0AUQI — Simon Sapin (@SimonSapin) 27 juli 2017

Update 15:00 uur: Dollar en rentes

Meteen al actueel vandaag op de eerste handelsdag van 2018.

Lage rentes in 2018 en 2019! Lees er over in ABN AMRO's Visie op rente en euro. https://t.co/5PlBdGZn5u pic.twitter.com/SSJKoGxBBP — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 2 januari 2018

Update 14:45 uur: Bitcoin en de boeven

Dat u weet wie uw tegenpartij is...

The criminal underworld is dropping bitcoin for another currency https://t.co/IOMwDeI4Vt pic.twitter.com/U7OACMbO5F — Bloomberg (@business) 2 januari 2018

Update 11:45 uur: Apple

Dat Apple iets gaat overnamen zou zo maar kunnen, nu ze door die Trump taxes veel gemakkelijker over die $250 miljard (!) aan cash kan beschikken. Boodschappenlijstjes maken op de beurs is echter altijd een hachelijke zaak, zoals inderdaad de TomTommers bijvoorbeeld weten.

Update 11:15 uur: Goud vanouds

2018: comeback van goud? Wie weet, maar wellicht is het allemaal maar realief. Voor ons euro-houders dan.

Gold is on a massive winning streak. Best since 2011 https://t.co/V4q9g8Zcp9 pic.twitter.com/SwmBPsGFCZ — Thomas Biesheuvel (@tbiesheuvel) 2 januari 2018

Klopt, maar het komt vooral door #dollar daling. In euro's is het minder #goud pic.twitter.com/WhNx7pgP4O — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 januari 2018

Update 11:00 uur: Inflatie

Met de economie op stoom moet er inderdaad toch een keer inflatie ontstaan...?

#Eurozone bonds starting off the year on the wrong foot. Yields rise following strong inflationary signal from today's EU manufacturing PMIs. #Germany's 10y yields on course to 0.50%. pic.twitter.com/zAixSgYfG7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 januari 2018

Update 10:00 uur: PMI's

Spaar ze nu allemaal!

Nederland scoort 62,2, Duitsland in de prik, maar de inkoopmanagersindices in de EU gratisbierlanden vallen wat tegen #PMI #AEX pic.twitter.com/ATJHY27OIp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 januari 2018

Bloomberg duidt:

Update 09:55 uur: BBPcoin

Huh? OK, het zal. En Korea dan?

Update 09:50 uur: Gonggg

Maurice, wat doe je nu?! Als het fout gaat dit jaar, kunnen we de directeur zelf de schuld geven. Als het goed gaat zijn we zelf briljant geweest, want zo zijn we dan ook wel weer, toch? :-)

Euronext wenst u een voorspoedig nieuwjaar met de eerste gongslag van 2018 door Euronext Amsterdam CEO Maurice van Tilburg #Euronext #AEX #Beurs pic.twitter.com/dpQgiNeJuq — Euronext Amsterdam (@aexnl) 2 januari 2018

Update 09:40 uur: Wie heeft de grootste?

Beleggen is geen wedstrijd, hé? Wie zegt dat die 1 biljoen binnen afzienbare tijd op het bord komt en er staat wel een beetje veel technologie op een kluitje. Was in 2000 ook zo. In 1989 waren het weer Japanse banken en ga zo maar door tot uiteindelijk de Tulpenmanie, toen bitcoin... :-)

The race to become the first $1tn company has opened. Apple has the best shot to be the world's first trillion-dollar company. Requires just a 17% rise in market value from $860bn. The 5 other contenders are Microsoft, Google, Facebook, and Tencent. pic.twitter.com/JSdE4lmsCd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 1 januari 2018

Update 09:35 uur: Zuinige profs

Aldus het beursorakel uit het Westland:

Volgens de 127 beursprofs in de @ACTIAM enquete gaat de AEX een mager jaar tegemoet. +2.5% naar 558. Maar dat dachten ze over eht afgelopen jaar ook. Toen ging men van een plus van 1.3% uit. Het werd 12.7%. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 2 januari 2018

Update 09:30 uur: Olie boven 60

Zo'n volatiele prijs en dan zo'n constant dividend, het is een kunst op zich.

#WTI boven $60, mooi te zien hoe herstel olieprijs en desinvesteringen winst #RoyalDutchShell opkrikken. U ziet ook dat u niet meteen op koerswinst en dikke dividendverhogingen moet rekenen #AEX pic.twitter.com/TnuTpLVX8e — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 januari 2018

Update 09:10 uur: BeePee

Last van 1,5 miljard pond, maar alles wordt beter. Net als Royal Dutch Shell een weekje geleden:

BP expects U.S. earnings uplift from tax reform https://t.co/1MdaSvf8kD pic.twitter.com/w7Sx7NeIeh — Reuters Top News (@Reuters) 2 januari 2018

Update 09:00 uur: 62,2!

Zo, wat een mooi cijfer om 2018 mee te starten.

Vink, eerste Nederlandse economische cijfer 2018 is meteen vol in de roos: #Nevi PMI december 62,2. Conjunctuur momentum houdt aan #AEX pic.twitter.com/ZEKjwj4ezz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 januari 2018

Update 08:15 uur: Ahold trapt nieuw inkoopprogramma af

Ahold begint vandaag met een nieuw aandeleninkoopprogramma van €2 miljard. Het vorige, ter waarde van €1 miljard, werd afgelopen vrijdag afgerond.

Update 08:15 uur: BP eenmalige last belastingplan VS

Het nieuwe belastingplan van de VS kost BP in eerste instantie $1,5 miljard, in verband met uitgestelde belastingverplichtingen/tegoeden.

BP outlines impact of Trump tax reforms https://t.co/93ILyv7b4S — TrumpFirehose (@TrumpFirehose) 2 januari 2018

Update 08:15 uur: Olie loopt op richting $61

US #oil rises toward $61 after yearly gains as US drillers pause and pol risk in Iran. US drill rig count unch at 747 for 2nd week. Death toll in OPEC member Iran climbs as protests continue https://t.co/QT82PNOREl pic.twitter.com/XytHUiA9Gt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2 januari 2018

Update 08:00 uur: Chinezen lusten 'm rauw

Beurzen in Azië beginnen 2018 goed, vooral de Chinese beurzen doen 't goed, met een stijging van 1,8% in HongKong. De Chinese industrie is in december sterker gegroeid dan verwacht. De inkoopmanagersindex noteert op de hoogste stand sinds afgelopen augustus, en steeg van 50,8 naar 51,5.

Chinezen hebben er zin aan vandaag (via Bloomberg):

Hongkong en China flink in de plus pic.twitter.com/BXbYrhNGM9 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 2 januari 2018

Update 08:15 uur: Dollartje zakt doorrrrr

De dollar zakt door/euro stijgt verder richting 1,2030. Tom bedoelt januari 2015 ipv 2018.

De Amerikaanse dollar viert 2018 alvast met verlies. Zonet nieuwe daling tegenover de euro tot 1,2030, wat ongeveer het laagste peil is sinds januari 2018 en september 2017. De Amerikaanse export says "Thx a bunch!" pic.twitter.com/ojLUUGfbnG — Tom Simonts (@TSimonts) 2 januari 2018

Update 08:00 uur: Shortsell

Zowaar geen shortposities. Op de site van Shortsell.nl ziet u alle meldingen ook per individueel fonds staan.

De AFM heeft geen shortposities gepubliceerd. Ook internationaal hebben we geen nieuwe meldingen ontvangen. https://t.co/jI0GFuVC7l — shortsell.nl (@shortsell_nl) 2 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Update 08:00 uur: Eerste Handelsdag

Welkom op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar. De beste wensen voor iedereen namens alle medewerkers bij IEX.