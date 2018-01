TA: Goede voornemens

Om te beginnen wil ik u een mooi en gezond 2018 toewensen. Daarnaast hoop ik dat we minstens zo’n goed beursjaar hebben als in 2017.

Afgezien van wat korte termijn aarzelingen liggen de kaarten technisch overigens nog prima. Maar de stilstand mag niet te lang duren. De lange termijn uptrend is intact, dat geldt ook voor de meeste andere beurzen.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar zelf ben ik niet zo van de goede voornemens. Met roken ben ik al gestopt (25 jaar geleden), maar als er op beleggingsterrein één voornemen is dat u mag aanhouden in de rest van het jaar dan is het wel om belegd te blijven in aandelen, uiteraard niet zonder een stoploss.

Januari-effect

Wist u trouwens dat januari in vergelijking met de andere maanden één van de beste beursmaanden is? Eén verklaring hiervoor is het fenomeen window-dressing.

Professionele beleggers verkopen aan het einde van het jaar hun kleine posities en verliesgevende aandelen, zodat die niet meer in de boeken worden getoond. De vrijgekomen liquiditeiten worden in het nieuwe beursjaar gebruikt om de portefeuille opnieuw in te richten, waardoor extra vraag ontstaat.

‘As January goes, so goes the year’

Ik volg al jaren de beursregel die stelt dat de eerste vijf handelsdagen van de maand januari voorspellend zijn voor de rest van het jaar. In de afgelopen vier decennia zijn de eerste vijf beursdagen van januari inderdaad een perfecte voorspeller gebleken voor de rest van het jaar.

In ongeveer 8 van de 10 gevallen klopte die regel. Het loont dus de moeite om de eerste vijf handelsdagen goed in de gaten te houden. Laten we hopen dat de deze beurswijsheden in staat zijn om de Nederlandse beurs uit zijn winsterslaap te ontwaken, want de laatste weken lijkt het nergens op.

AEX laat kopje hangen

De AEX-index laat op korte termijn het kopje zelfs hangen en zet het herstel niet door. De herstelfase is afgebroken en de AEX-index krult weer langzaam om. Wel ligt er een stevige steun in de zone 531-534,62.

Rond 531 ligt de koerstop van juni, die nu als steun fungeert. Rond 534,62 ligt de bodem van 17 november. Zolang deze steunzone intact is, is er niets aan de hand en kunnen we opwaarts blijven kijken.

Maar uiteraard zie ik veel liever dat we het nieuwe beursjaar positief zullen starten. Op 8 januari kunnen we de balans opmaken van de eerste vijf dagen regel.

Wat me verder opvalt is dat het momentum van de AEX (onderste heflt van de grafiek) nog in de positieve zone boven nul straat, maar wel wat afbrokkelt. Dit geeft aan dat de markt wel aan kracht inboet.