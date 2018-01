Vooruitblik: Gelukkig nieuwjaar!

De beste wensen voor u namens heel IEX. Dat onze aandelen en uw portfolio's in 2018 weer net zo mooi mogen presteren (toch?) als in 2017. In dollars, ik had nog niet eens gezien dat het Damrak een van de grote winnaars was in 2017. Alles groen, dat maken we ook niet ieder jaar mee.

Every major country ETF in the world was positive this year with an average return of 28%. Last tweet of 2017. Happy New Year! pic.twitter.com/lwFD1gsXRI — Charlie Bilello (@charliebilello) 31 december 2017

Nog meer verbluffende cijfers. Het gaat wereldwijd wel héél erg lekker met die aandelen.

We've never had it so good: Global stock markets have ended the year w/fresh records. Global equities now worth $81.4trn, highest value ever in history. Equals to ~107% of world GDP. pic.twitter.com/U7QLeugzyx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 december 2017

Eigenlijk geldt dat ook nog steeds voor de (staats)obligaties. Volgens ECB board member Benoit Coeure is er trouwens een gerede kans dat de ECB na oktober kapt met haar opkoopprogramma van wat nu €30 miljard per maand wordt. De eerste van vast vele hints dit jaar.

Mad market: Stock and bond markets have ended the year w/ fresh records. Global bonds have gained $5.2tn in 2017, equals to the GDP of Japan, now worth almost $50tn. Bond gains boosted by Goldilocks narrative w/ surprisingly low inflation and CenBank money printing. pic.twitter.com/rhs2ipnZ6F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 december 2017

2018 is duur

Ik houd het een beetje kort vandaag, u bent met al die vooruitblikken op 2018 al genoeg suf gebeukt Is er trouwens eentje die rept van onrust in Iran? Misschien is dit over een week al weer vergeten, maar het kan ook het speelveld in het Midden-Oosten veranderen. Geopolitiek: de bedrijfswinsten raakt het niet meteen.

Vergeet nooit dat zeker op lange termijn dat allesbepalend is op de aandelenbeurs: omzet en winst van de bedrijven. Sligro komt woensdag al door met haar omzetcijfers 2017 en over twee weekjes zitten we volop in het KW4- of 2017-cijferseizoen. De verwachtingen zijn hooggespannen:

$SPX is projected to report earnings growth of 11.8% for 2018, which reflects highest earnings growth since 2011. https://t.co/tQHn8a4YI5 pic.twitter.com/gcsQvTpVp5 — FactSet (@FactSet) 26 december 2017

De wit-konijn-en-hoge-hoed-factor dit rondje is die nieuwe Trump taxwetgeving. Royal Dutch Shell, RBS en Goldman Sachs kwamen al met miljarden afboekingen over KW4 op de proppen, maar stellen wel dat ze in de toekomst minder gaan betalen. Afwachten op dit een heuse trend wordt dit cijferrondje.

In ieder geval is het maar goed ook dat er forse winstgroei wordt verwacht, want dat is beslist geen luxe. Jeumig, wat zijn die (Amerikaanse) aandelen duur. Ik heb geen verwachte koerswinstverhouding voor de komende twaalf maanden, maar de AEX handelt tegen 17,4 keer de huidige winst (Reuters).

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 18.4, above the 10-year average of 14.2. https://t.co/15dSfTXuS5 pic.twitter.com/4V3glzBvWb — FactSet (@FactSet) 24 december 2017

Intussen is de onvolprezen en gratis maanddata van Nobelprijswinnaar professor Robert Shiller bijgewerkt. Er ligt zo langzamerhand eeuwige sneeuw op zijn eigen koerswinstverhouding, de Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE). En de rente? Die stabiliseert. Wat heet, in de VS lopende de korte rentes rap op.

Optimisme is terug?

Dure aandelen, dure obligaties en een dalende dollar - EUR/USD kronkelt momenteel zo rond 1,20 - lijken mij niet het ideale startpunt voor weer een jaartje double digits voor aandelen, maar ik laat mij weer graag verbazen. Besef ook dat niet alleen verliezen duur zijn, maar gemiste rallies hakken er ook in.

Enfin, eigenlijk zijn aandelen en obligaties al zo'n beetje de hele bullmakret sinds maart 2009 (!) duur, duurder en duurst. Wat volgens mij nu de grootste verandering is, is dat dat het optimisme terug is en dat misschien al wel euforie is. Hierbij denk ik vooral aan blockchain, maar ook aan de huizenprijzen.

A bullmarket has to climb a wall of worry was tot nu toe steeds het motto, maar dat is (in het afgelopen jaar?) veranderd. De beurzen stijgen niet meer tegen die striemende fluitconcerten in en ik zie ook niet meer die dagelijkse hordes krach- en bubbelroepers voorbijkomen. Nee, het zijn nu eerder hoera-roepers.

Kortom, ik kiik niet raar op als de markt voor het eerst sinds 2009 gaat bokken. De economie is op stoom en dan kan het eigenlijk alleen maar minder worden. Voeg dat bij een compleet nieuwe generatie beleggers die alleen maar stijgingen en geen volatiliteit, dips, bearmarkets en krachs kent en dan kan het raar gaan.

Want wees eens eerlijk ten aanzien van uzelf, als u nog nooit van Mr. Market voor uw blote billen hebt gehad: kunt u zulke hitte in de keuken verdragen?

At 2.8%, the largest drawdown in the S&P 500 during 2017 was the 2nd lowest in history, trailing only 1995. pic.twitter.com/TZu8q0cJ3k — Charlie Bilello (@charliebilello) 31 december 2017

Ik hoop dat ik ongelijk heb en ook dat niemand van die nieuwe beleggers in één keer al zijn of haar geld in de markt gooit en dan gaat zitten hopen bidden dat de boel weer 20% omhoog gaat. Twintig jaar geleden werd zo een vorige generatie nieuwe beleggers in een paar jaar leeg getrokken. Liever dat nooit weer.

Agenda

Over naar deze week, waarin Sligro dus doorkomt en wellicht zijn er wat CEO nieuwjaarspeeches. Ik zie er echter niet één in de agenda staan. Misschien verschijnen ook de eerste (?) winstwaarschuwers voor het KW4-rondje, maar dat is nauurllijk nooit van te voren in te schatten. Verder is er vooral macrodata.

Niet de minste data trouwens, er is weer het bekende rondje maandelijkse inkoopmanagersindices, Amerikaanse arbeidsmarktcijfer, Europese inflatie en de notulen van de Fed renteverhogingvergadering in december. De officiële Chinese inkoopmanagersindices zijn al door: 51,6 en 55,0 zijn in de prik.

2 jan

02:00 China Caixin manufacturing PMI dec 50,6

09:00 Nederland: Nevi manufacturing PMI dec

09:50 Frankrijk manufacturing PMI dec 59,3

09:55 Duitsland manufacturing PMI dec 63,3

15:45 VS manufacturing PMI dec 55,0



3 jan

08:00 Sligro omzet KW4

09:55 Duitsland werkloosheid dec 5,5%

16:00 VS ISM Manufacturing Index dec 68,2

20:00 VS FOMC notulen



4 jan

02:45 China Caixin services PMI dec 51,8

09:50 Frankrijk services PMI dec 59,4

09:55 Duitsland services PMI dec 55,8

14:15 VS ADP banenrapport dec 192K

15:45 VS services PMI dec 52,4

17:00 VS olievoorraden



5 jan

11:00 EU inflatie CPI dec 1,4%

14:30 VS Payroll Report dec 189K & 4,1%

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index dec 52,9

Prettige maandag verder en tot morgen, tot voorbeurs. Volgende week krijgt u Kiek op de Grafiek weer van me met al die plaatjes. Eerst maar eens aan 2018 beginnen.