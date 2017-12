Beste Arend Jan en collegae,



Ook van mijn kant fijne feestdagen toegewenst en dank voor jullie leuke, leerzame, soms ook grappige, bijdragen in het afgelopen jaar. Terecht dat je, niet voor het eerst, even wijst op een tip van de IEX Beleggersdesk die meer dan uitstekend heeft uitgepakt. Het koopadvies voor Nokia op 28 september daarentegen kwam 'iets' te vroeg. Het zou sowieso aardig zijn als bij de Premium artikelen ook werd bijgehouden wat de koers van een aandeel was op het moment dat het artikel online verscheen. Wellicht iets dat in Q1 2018 gerealiseerd kan worden?