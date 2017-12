Slotcall: Dag 2017, hallo 2018!

Nu Pharming de verkooprechten van zijn product zelf weer in eigen handen heeft, komen alle inkomsten uit de verkoop rechtstreeks ten gunste van het bedrijf zelf. Gezien de verkoopopbrengst, die vernegenvoudigd is ten opzichte van Q1 2016, werpt dit nu al zijn vruchten af.

De felicitaties zijn voor mijn collega Paul Weeteling van de IEX Beleggersdesk. Hij gaf met afstand het beste analistenadvies van dit jaar. Op 29 juni zette hij Pharming, toen op €0,33 en niemand die het aandeel wilde hebben, op een koop en dat leverde aardig wat koerswinst op. De grafiek is duidelijk.

Gewaagde en mooi uitgepakte call Paul. Zo gaf je de fonkelnieuwe IEX Beleggersdesk een vliegende start :-)

Zo heb ik een moot intro van mijn droge jaarlijstjes 2017 verhaal. Want daar komt deze laatste slotcall van 2017 wel op neer. Hoewel, droog? Misschien vallen er nog wat ideetjes, tipjes en stockpickjes voor de ware liefhebber uit te halen. Niet op basis van een verhaal - fundamenteel of technisch - maar puur statistisch.

Eerst marktbreed de plussen en minnen in eigen valuta sinds 31-12-2016, met natuurlijk de aantekening dat Wall Street nog tot 22:00 uur door gaat. Alleen maar plussen en zeker in euro's stond Beursplein haar mannetje in 2017.

AEX: +12,7%

AEX herbeleggingsindex: +16,5%

AMX: +21,5%

AScX: +30,9%

Bel20: +10,3%

DAX: +12,5%

CAC 40: +9,3%

Eurostoxx 50: +7,1%

FTSE 100: +7,6%

SMI 20: +13,9%

S&P 500: +19,9%

Dow Jones: +25,6%

Nasdaq Composite:+28,8%

Nasdaq 100: +32,1%

Nikkei 225: +19,1%

Hang Seng: +36,1%

Shanghai Composite: +6,2%

MSCI World Index: +20,3%

Verder:

EUR/USD: +14,2%

Nederlandse tienjaarsrente: +49,6%

Olie (WTI): +11,9%

Goud: +13,2%

Bitcoin: +1443,8%

Dan nu onze Damrakkertjes. De stijgers en dalers zijn duidelijk. Wie het een leuk spelletje vindt, koopt voor volgend jaar de drie of vijf slechtste en verkoopt de drie of vijf beste fondsen uit de AEX, AMX of AScX:

Dogs of the Dowi s al decennialang het bekendste eindejaarsspelletje. Het principe is simpel: koop de aandelen met het hoogste en verkoop de fondsen met het laagste dividendrendement. Een hoge yield suggereert dat het fonds is achtergebleven en een lage dat de koers misschien een beetje te hard is gegaan.

Een kind kan de was doen en u moet zelf bepalen of u vastgoed meeneemt. Die fondsen doen traditioneel een hoog dividendrendement. AkzoNobel is vertekend door het superdividend van begin december. Zonder is het 2,5%. Uiteraard komen de fondsen die geen dividend betalen niet in aanmerking voor dit spelletje.

Levert Dogs of the Dow nou een outperformance op? Ja en nee. Per jaar verschilt het nogal, maar op lange termijn pakt het wel aardig uit.

Tot slot kunt u ook selecteren op waardering, hier ziet u de (door de analisten) verwachte koerswinstverhoudingen voor het komende jaar. Hier geldt weer dat u zelf moet beslissen wat u met de financials doet, want banken en verzekeraars doen structureel een veel lagere KW dan gewone aandelen en de brede markt.

De reden is simpel: zowel op financials zelf als hun klanten (lenen lenen betalen betalen) zijn uw risico. Uiteraard noteren de fondsen die geen of nauwelijks winst maken soms rare KW's. Leuk is ook dat de analisten bij Shell fors winstherstel voorzien, maar dat bijvoorbeeld bij Fugro en Brunel nog niet aan durven.

Als ik nou al deze lijstjes eens op een hoop gooi voor een Damrak Top en Flop 3 2018, wie zal ik dan kiezen? Ik neem een topper en flopper uit alle drie de indices. Voorwaarde is wel dat de fondsen een echte waardering en dividendrendement hebben. Ik kom zo objectief mogelijk tot dit. Wat denkt u er van?

Met die Top 3 kan ik zelf wel leven - hopen dat MiFIDII niet al te hard uit pakt voor Flow Traders - maar aan de flopkant zit ik nog even te kauwen op ASML en Wessanen... ForFamers eigenlijk ook wel :-)

Top

Royal Dutch Shell

Flow Traders

Kas Bank

Flop

ASML

Wessanen

ForFamers

Rest mij u te feliciteren met een fraai beursjaar en u komend jaar veel succes te wensen. Prettige jaarwisseling en tot nieuwjaarsdag als ik vooruitblik op de nieuwe week en misschien wel het hele jaar. Ik zie wel wat er uit rolt. Dank voor u vele bezoek en reacties dit jaar. Ik doe nu het licht uit hier bij IEX en tot 2018.